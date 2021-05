Maggio dei Monumenti 2021: il programma completo

Eventi | 1 Maggio 2021

Nonostante tutto ci sarà anche nel 2021 il Maggio dei Monumenti: anche se resta un’occasione mancata, fatta nel puro segno dell’improvvisazione e senza un tema portante, come in questi ultimi anni.

Il comunicato del Comune di Napoli

Gettasti i lenzuoli

apristi le finestre

ci riempimmo di stelle…

Con questi versi del celebre poeta greco Ghiannis Ritsos il neo Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha invitato il mondo dell’arte e della cultura e i cittadini tutti a celebrare insieme l’appuntamento annuale del Maggio dei Monumenti che giunge quest’anno alla XXVII edizione. Un appuntamento, quello del Maggio, sempre molto atteso anche dai turisti che nel corso degli ultimi dieci anni erano aumentati esponenzialmente.

Tutto è mutato in questi mesi di pandemia ma non l’urgenza di vivere la città e il suo immenso patrimonio storico artistico materiale e immateriale, cura, ancor di più ora, per gli occhi, per il cuore, per la mente, per l’anima. La delicatezza di questi poetici versi di amore ci condurrà idealmente e fisicamente alla scoperta e riscoperta della bellezza della città e dei suoi talenti artistici, risvegliando la voglia di vedersi, di passeggiare, di ascoltare, di emozionarsi, in una piazza, nei vicoli, di fronte a un monumento, guardando oltre l’orizzonte che tanto si è stretto in questi mesi di chiusura e paura. E’ ora di ricominciare, ‘di gettare i lenzuoli, di aprire le finestre, di riempirci di stelle’… di ricominciare a sognare, leggeri, dopo tanto buio e di farlo insieme, ritrovando quel senso di comunità che solo la cultura identitaria di questa città e la sua bellezza riusciva a rendere una fortezza inespugnabile di fronte a ogni tempesta, passata.

Gli eventi si svolgeranno dal 1° maggio, principalmente nei week end e e sono il risultato di un lavoro fatto in collaborazione con le guide turistiche, le imprese, le scuole, le associazioni, gli Enti, le case editrici indipendenti, le Fondazioni, gli Istituti di Cultura, i piccoli teatri e spesso anche i singoli artisti che hanno saputo mettersi in gioco proponendo performance e spettacoli, incontri culturali, passeggiate.

Luoghi della cultura Aperti e orari

Maschio Angioino – Castel Nuovo, via Vittorio Emanuele III

Lun-Sab 8.30-18.30 (ultimo ingresso 17.00) / Domenica 8.30-14.30 (ultimo ingresso 13.00)

Prenotazione https://castelnuovo.comune.napoli.it/

@ [email protected]

0817957701/03

Castel dell’Ovo, via Eldorado 3

Lun-Sab 9.00-20.00 ultimo ingresso 19.00/Dom 9.00 – 18.30 ultimo ingresso 17.00

@ [email protected]

0817956180

Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico, 18

Lun-Sab 9.00-18.30 /1° maggio e Domenica ore 9.00-14.30

@ [email protected]

0817956166

Real Casa Santa dell’Annunziata – via Annunziata, 34

Lun-Sab 8.00-17.00

@ [email protected]oli.it

081289032

PAN|Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60

Lun-Ven 9.30-20.30 (ultimo ingresso 19.30) / Sab-Dom 9.30-21.30 (ultimo ingresso 20.30)

@ [email protected]

0817956180

Casina Pompeiana in Villa Comunale, via Riviera di Chiaia

Lun-Ven 10.00-13.00/15.00-20.00 / Sab-Dom 10.00-20.00

Ingresso con visita alla mostra KLIMT ARTE VIRTUALE & IMMAGINI

@ Prenotazioni obbligatorie https://www.ticketone.it/artist/klimt-virtuale/

0812482200

Chiesa di San Severo al Pendino, via Duomo 286

Lun-Ven 9.00-14.30

@ [email protected]

0817956423

Le mostre che inaugurano a Maggio

Promosse dall’assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo Maschio Angioino – Castel Nuovo, via Vittorio Emanuele III ecco le principali mostre (alcune con data da definire!)

Cappella Palatina

Data da definire

NEL NOME DI DIO OMNIPOTENTE. Pratiche di scrittura talismanica dal Nord della Nigeria

Cappella Palatina – Maschio Angioino L’esposizione, curata da Andrea Brigaglia e Gigi Pezzoli, è prodotta da Andrea Aragosa per Black Tarantella in collaborazione con il Centro Studi Archeologia Africana di Milano, con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Scabec – Società campana beni culturali e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. La mostra presenta un complesso di materiali inediti costituito da oltre 80 opere tra cui: manoscritti coranici e poetici, tavole utilizzate per lo studio e la memorizzazione del Corano e numerosi altri oggetti legati a questa pratica… Un mondo di tradizione prevalentemente sufi, apparentemente lontano ma che rimanda ad antiche pratiche protettive, divinatorie e taumaturgiche del Medio Oriente, del mondo grecoromano, della Cabala ebraica, fino all’alchimia medievale

Apertura: Lun-Sab 10.00-17.00

@ Info e prenotazione obbligatoria [email protected] http://castelnuovo.comune.napoli.it/.

Castel dell’Ovo, via Eldorado 3

Piani espositivi

Dal 7/05 al 25/07

TROISI POETA MASSIMO

Mostra organizzata dall’Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con il Comune di Napoli –

Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo, curata da Marco Dionisi e Nevio de Pascalis

con la supervisione di Stefano Veneruso. La mostra raccoglie fotografie private, immagini d’archivio, locandine che permetteranno al pubblico di addentrarsi nell’animo umano di Massimo.

Un “mito mite”, un antieroe moderno e rivoluzionario, che più di altri ha saputo descrivere, con

sincerità, leggerezza e ironia, i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni

Apertura: Lun-Sab 10.00-20.30 ultimo ingresso 19.00/Dom 10.00 – 18.30 ultimo ingresso 17.00

@ Info e prenotazioni obbligatorie www.coopculture.it

Sala Biblioteca

Dal 15/05 al 1/056

I moti dell’anima

Mostra dell’artista Nazarena Saccone, a cura di Francesco Scardaccione.

Un percorso attraverso i vari stati dell’anima, le emozioni che segnano l’esistenza. Come i moti della terra che arrivano improvvisi, anche se già persistenti nel livello piu’ profondo, così vi sono

dei moti nell’uomo scatenati da improvvise sensazioni, traumi, emozioni…

Apertura: Lun-Sab 9.00-18.30

@ Info e prenotazioni obbligatorie [email protected]

3500749983

PAN|Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60

Apertura: Lun-Ven 9.30-20.30 (ultimo ingresso 19.30) / Sab-Dom 9.30-21.30 (ultimo ingresso

20.30)

I Piano

Dal 3/05 al 29/08

FRIDA KAHLO Ojos que no ven corazón que no siente

Presentata dalla Frida Kahlo Corporation, prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, organizzata da Alta Classe Lab, in collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo, Next Exhibition, Fast Forward e Next Event, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli, la mostra evento rivela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta e amata del Messico. Per la prima volta in Europa viene mostrata al pubblico una selezione unica, appassionante e rivelatrice di fotografie e lettere che si riferiscono a momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kahlo

Info e prenotazioni obbligatorie [email protected] / www.fridakahlonapoli.it081/2482200 o al 339/3194813

II Piano

Dal 3/05 al 18/05

IL LUOGO DEL PENSIERO

Opere degli artisti Ahmad Alaa Eddin, Ornella De Martinis, Giovanni Ricciardi, Alfonso Sacco,

Eduardo Zanga

Dal 3/05 al 19/05

#9CENTO

mostra degli artisti Andrea Piccolo e Rosalia Esposito Alaia

NAPLES – SENSE OF PLACE

mostra dell’artista Alessandro Fidato

Dal 21/05 al 13/06

AD alfabeto donna

pitture di Elisabetta BIONDI fotografie di Francesco SORANNO dedicato ai principali tratti e sentimenti peculiari dell’universo donna origine | amore | intuizione | sensibilità | seduzione | empatia | procreazione NO alla violenza sulle donne Un lavoro concettuale dedicato all’universo donna, ai suoi principali sentimenti e alle sue peculiari qualità, ai tratti che la distinguono e la rendono unica tra gli esseri di questo mondo, rappresentate attraverso l’inedito connubio tra fotografia, pittura e letteratura

Loft

Dal 3/05 al 9/05

LINEA D’OMBRA

mostra personale dell’artista Mario Panizza

Dal 10/05 al 31/05

Radici, le origini mostra personale dell’artista Antonio di Falco

Foyer

Dal 3/05 al 15/05

Energie in Fluire

mostra personale dell’artista Elena Tabarro

Dal 16/05 al 30/05

Raise your head mostra fotografica dell’artista Gianni Marrone

Prenotazione obbligatoria www.ingressi.comune.napoli.it

@ [email protected]

0817956180

Casina Pompeiana in Villa Comunale, via Riviera di Chiaia

Dal 3/05 al 31/07

KLIMT ARTE VIRTUALE & IMMAGINI

Mostra virtuale dedicata al grande pittore Gustav Klimt che si comporrà di 16 postazioni con visori 3D che consentiranno al visitatore di “entrare” nei capolavori del pittore austriaco e camminare all’interno delle sue particolari opere nel pieno rispetto della normativa Covid-19. Ad arricchire l’esperienza virtuale si potrà ammirare un’esposizione di fedeli riproduzioni delle più importanti opere dell’artista austriaco e dei vestiti indossati da Adele Bloch-Bauer e Giuditta

Apertura: Lun-Ven 10.00-13.00/15.00-20.00 / Sab-Dom 10.00-20.00

@ Prenotazioni obbligatorie https://www.ticketone.it/artist/klimt-virtuale/

0812482200

Le visite guidate organizzate dalle associazioni e le visite culturali

Saranno numerose, organizzate dalle associazioni che a Napoli sono centinaia.

Ecco nei pdf i programmi

Eventi_speciali

IniziativeCulturali_dalla Città__

VisiteGuidate

Mostre

Per tutte le info e gli aggiornamenti

https://www.comune.napoli.it/maggiodeimonumenti2021

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il