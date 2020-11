Sport | 25 Novembre 2020

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha proclamato per domani 26 novembre il lutto cittadino per la morte di Diego Armando Maradona ed ha ricordato il grande campione con un tweet (“È morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama”) e con un video su facebook, ricordando che “Lo avevamo visto sofferente in qualche immagine di pochi giorni fa, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare questo epilogo così drammatico” ed aggiungendo, per quanto riguarda la cittadinanza onoraria, che “non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile, però siamo contenti che nell’anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona”. De Magistris non può non evidenziare il legame unico fra la città e il suo idolo: “Attraverso lui ed attraverso il calcio Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Un uomo anche discusso nella vita ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli ed i napoletani. Oggi per Napoli è una giornata tristissima.”

Saranno tre, invece, i giorni di lutto nazionale in Argentina. Il presidente Fernandez, annunciando a El Clarin la sua decisione, ha dichiarato: “Sono devastato, è la peggiore notizia che potessimo ricevere, lo amavamo. Stiamo cercando di parlare con la sua famiglia. Grande tristezza”

