Maradona: “Non sarò mai un uomo comune”, il libro di Minà dedicato a Diego uscirà il 10 maggio

È in uscita un nuovo libro su Diego Armando Maradona. Si intitola Maradona, non sarò mai un uomo comune, come si autodefiniva lo stesso calciatore.

Il calcio al tempo di Diego è il sottotitolo del libro, che sarà nelle librerie per la casa editrice Minimun fax il 10 maggio prossimo, anniversario del primo storico scudetto del Napoli del 1987.

L’autore è Gianni Minà, che ha sempre avuto un grande rapporto con Napoli e il Sud. Da giornalista ha intervistato e raccontato le vicende dei più grandi personaggi della città partenopea, da Pino Daniele a Massimo Troisi. Ma con Maradona, Minà ha avuto un rapporto speciale.

“Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco. Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista”, scrisse su Facebook la sera della scomparsa di Diego.

Ora questo nuovo lavoro dedicato al Pibe de Oro e alla città di Napoli, di cui Minà è cittadino onorario.

