Sport | 4 Novembre 2020

I tifosi di Maradona sparsi in tutto il mondo possono tirare un enorme sospiro di sollievo. L’intervento al cervello a cui è stato sottoposto nella notte il campione argentino è perfettamente riuscito. Ad annunciarlo è stato Sebastian Sanchi, portavoce del Pibe de Oro che ha parlato pochi minuti dopo la fine dell’operazione ai giornalisti assiepati all’esterno della clinica di Olivas, nella provincia di Buenos Aires: “Tutto è andato come previsto, Diego sta bene e sta riposando nella sua stanza”.

A fornire ulteriori dettagli è stato Leopoldo Luque, medico personale di Diego che ha eseguito in prima persona l’intervento: “Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. L’intervento è stato eseguito da un team selezionato, composto da diversi rinomati neurochirurghi. È durato circa un’ora e venti minuti, l’ematoma subdurale cronico è stato rimosso con successo. Diego ha affrontato bene l’operazione. È sotto controllo. C’è un po’ di drenaggio. Rimarrà sotto osservazione”.

Maradona, che venerdì scorso ha compiuto sessant’anni, nel fine settimana era regolarmente in panchina a guidare il suo Gimnasia nell’all’ultima partita del massimo campionato argentino. Al termine dell’incontro è parso molto affaticato, a tal punto da aver avuto bisogno di aiuto per camminare e uscire dal campo. Lunedì, poi, la decisione del ricovero precauzionale all’ospedale di La Plata, dettate dall’esigenza di monitorare la complessa situazione psicofisica di Diego, riconducibile a uno stato anemico e depressivo in cui è piombato nelle ultime settimane.

Gli esami strumentali effettuati hanno poi riscontrato la presenza di un ematoma subdurale al cervello, rendendo così necessario il ricorso all’intervento chirurgico. Negli ultimi due giorni, una nutrita folla di tifosi e di appassionati ha inscenato un vero e proprio sit-in di sostegno per il Diez, intonando cori, mostrando striscioni e accendendo fumogeni.

La preoccupazione delle ultime ore, adesso, lascia spazio alla serenità. Maradona sta meglio, ma è probabile resti ancora in ospedale per un paio di giorni.

