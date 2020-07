Sport | 13 Luglio 2020

Nel corso della sua carriera, Mario Scotti Galletta è stato uno dei portieri più iconici e importanti della pallanuoto italiana. Ci ha lasciati questa mattina, a soli 70 anni. Nel ’78, a Palermo, c’era lui a difendere i pali della Canottieri Napoli campione d’Europa. Poco più di dieci anni dopo ad Acireale, c’era sempre lui a parare il rigore decisivo a Michele Apicella, alter ego di Nanni Moretti in Palombella Rossa.

Quattro campionati italiani (1973, 1975, 1977, 1979) e una Coppa dei Campioni con la Canottieri di Fritz Dennerlein, l’oro mondiale con il Settebello, sempre nel 1978. Poi da allenatore dei giallorossi, la storica sconfitta nella finale scudetto dell’85 contro i cugini posillipini. Promotore della pallanuoto femminile, un movimento che in Italia deve la sua esistenza al lavoro che Mario e la moglie hanno portato avanti.

Era già tutto questo e altro, Mario Scotti Galletta, mentre io non ero che un ragazzino scansafatiche. C’è chi persegue il massimo ad ogni costo, per me invece il costo non è mai stato ininfluente, e cercavo quindi il miglior risultato sì, ma col minimo sforzo. Non è l’attitudine perfetta per uno sportivo.

Quando codardamente sfruttavo la scia dei miei compagni per faticare meno, fu lui a bacchettarmi bonariamente e a spiegarmi perché non dovessi farlo. Ogni qualvolta passava da Molosiglio, nonostante la figura altera ed imponente, forse per i baffi, era sempre prodigo di consigli. Mi insegnò tanto sul ruolo del portiere, anche se non sono mai riuscito a far fruttare tutti gli insegnamenti.

Lascio i veri aneddoti e ricordi intimi a chi lo ha conosciuto meglio, amici e parenti che oggi piangono la sua scomparsa. Mi tengo stretto la memoria di una persona gentile e disponibile, pronta a condividere tutta la propria esperienza anche con un ragazzino qualsiasi come me che ha avuto la fortuna di incrociare qualche volta la sua strada.

Claudio Starita

