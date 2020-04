Attualità | 6 Aprile 2020

L’Unità nazionale vive sui balconi, con l’ennesimo tricolore esposto al vento e sulle note dell’inno nazionale cantato a squarciagola nell’ora stabilita. E sempre lì, appena chiuse le finestre delle proprie abitazioni e dopo aver condiviso rigorosamente il proprio video sui social, muore.

L’emergenza – e i social – stanno confermando quanto frammentato sia il Bel Paese, in balia di orde di egocentrici protagonismi, tutti pronti ad ostentare all’interno del proprio recinto di competenza, l’ultima trovata istituzionale lanciata al suon di “ce l’ho più duro io”.

Così, mentre guardiamo crescere i numeri dei contagiati e ascoltiamo le storie di donne e uomini caduti sotto i colpi del virus, osserviamo le Istituzioni, in alcuni casi, muoversi senza meta tra i cavilli di ordinanze e indicazioni mai veramente chiare.

Il punto, lo definiamo fin da subito, è che questa Italia appare più frammentata che mai. Dalle Alpi allo Ionio – per dirla senza mezzi termini – ciascun amministratore si arrangia come può e decide di agire un po’ come gli pare.

Mascherina: qui sì, qui no

L’ultima evidenza del problema attiene alla lunghissima e confusa questione legata alle mascherine. All’inizio di questa storia, circa un mese fa, il direttore di questo giornale, Lucilla Parlato, e Maurizio Zaccone, avevano posto il quesito sulle mascherine, all’interno di una dettagliata inchiesta.

Da allora, siamo ancora costretti a chiederci, se proteggersi e proteggere con le mascherine sia un atto necessario o semplicemente frutto di un eccessivo e arbitrario atto di prudenza personale.

Percorrendo lo stivale, con un occhio puntato alle regioni italiane e l’altro sulle ordinanze dei singoli governatori, la questione si complica.

In Lombardia, per esempio, Attilio Fontana ha stabilito, con l’Ordinanza n. 521 del 04/04/2020, che bisogna obbligatoriamente indossare le mascherine. Al massimo (e perdonerete un irriverente sorriso, in merito) se proprio non si dispone del necessario, si può utilizzare “qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani“.

Dello stesso parere sembra essere il Presidente della Regione Toscana il quale, in queste ore, dovrebbe apporre la propria firma all’Ordinanza che stabilisca l’obbligo delle mascherine anche nel suo territorio e solo dopo aver completato la distribuzione, casa per casa, in tutta la regione.

A Nord-Est, invece, il Veneto obbliga supermercati e mercati all’aperto ad “ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca“.

E così, regione per regione ci si trova a fare i conti con norme ed indicazioni diverse, in base alla “solerzia” di cariche istituzionali a cui il governo nazionale lascia, nell’emergenza, ancora troppo spazio di intervento.

In sé, il libero arbitrio non è mai un problema

Sarà forse un pessimo gioco di accenti, tuttavia vorremmo sottolineare che, in sé, la possibilità per ciascun presidente di regione di assumere il comando ed emettere specifiche ordinanze, non rappresenti un vero problema.

O meglio (e qui cade l’accento), non lo sarebbe se non fossimo in balia di un’emergenza nazionale. Il virus non conosce confine e non avrà certo la premura di chiedere il permesso agli uffici regionali prima di contagiare la cittadinanza ivi residente.

Allora, continuiamo a chiederci senza aver ancora trovato rispose esaustive, se non sia il caso di definire una linea comune, chiara, capace di non mandare al manicomio chi continua a subire le discrepanze.

Potrebbe accadere, per esempio, che un cittadino del Lazio si chieda se non sia troppo lassista Zingaretti che non stabilisce l’obbligo delle mascherine. O che forse non lo sia, Borrelli, il capo della protezione civile, che pure ha affermato di non utilizzare la mascherina.

E la mascherina rischia di rappresentare solo la punta dell’iceberg di una situazione che di unitario non ha proprio nulla.

Nel dettaglio, l’assurdo è ancor più evidente

Su larga scala, diciamolo, la frammentazione all’italiana potrebbe anche essere, a tratti, comprensibile. Insomma, sono anni che, al Sud, conosciamo la sensazione di essere governati “diversamente”. In particolare, ci sia consentito l’inciso, quando si tratta di fondi statali e soldi da destinare, l’evidenza della diversità appare assai chiara.

In ogni caso, tornando al nocciolo della questione, le differenze risultano ancor più incomprensibili se scegliamo di osservare le ordinanze sindacali.

Può accadere, infatti, che paesi confinanti debbano sottostare a norme diametralmente opposte, a seconda del sindaco che le ha proposte.

Si è costretti, allora, a rincorrere le dirette o i post dei primi cittadini dei singoli comuni, che farebbero concorrenza alle migliori saghe prodotte da Netflix.

Solo per un esempio, a Crispano il sindaco ha diviso il paese per sezioni elettorali e, il giorno prima per il giorno successivo, ha stabilito che bisognasse uscire di casa solo a giorni alterni, in base alle strade di residenza.

Al confine, invece, Frattamaggiore ha seguito con la stessa apprensione generata dall’ultima stagione de “La casa di Carta“, la vicenda legata al mercato ortofrutticolo. Prima chiuso, riaperto nella stessa giornata e poi, con una diretta del primo cittadino alle ore 00.20 (mezzanotte e venti, sì), richiuso definitivamente.

E potremmo continuare a lungo, soprattutto se cominciassimo a soffermarci su quanto pensose siano alcune dirette dei sindaci, dei consiglieri comunali o assessori i quali, in uno slancio di incauto protagonismo, stanno offrendo il peggio di se stessi.

Ovviamente, anche in questo caso, la saggezza napoletana non sbaglia mai. Non possiamo pretendere che tutti i cittadini trascorrano le loro giornate inseguendo i Decreti del Presidente del Consiglio, prima. Poi le ordinanze del Presidente della Regione (che potrebbero anche differire, come già visto, dalle indicazioni del Governo).

E poi cercare di capire se è stata messa in onda l’ultima stagione delle ordinanze sindacali dei primi cittadini, per cercare di non perdere nessun pezzo per strada.

Insomma, la semplificazione non conosce frammenti, guarda nella stessa direzione e invita tutti ad adeguarsi a semplici norme uguali per tutti. D’altronde “troppi galli a canta’ nun schiara mai juorno“. Vale sempre.

