Se dovessimo cercare delle note liete nel 2-0 subito dal Napoli sul campo della Lazio, dovremmo rivolgerci direttamente al dopo gara, quando dagli altoparlanti dell’Olimpico è partita ‘I giardini di marzo’ di Battisti.

Più che ricercare le cause di questa sconfitta – la quinta in campionato in meno di un girone, nonché la seconda consecutiva – l’idea che ci siam fatti è che sia necessario andare un po’ più a ritroso, interrogandosi su quali fossero le idee e le intenzioni della squadra di Gattuso, scesa in campo spaesata e senza idee di gioco precise o quantomeno riconoscibili.

In tal senso, le assenze in attacco – Insigne, Mertens, Osimhen, a cui si è aggiunto a fine partita anche Lozano, uscito anzitempo per una botta alla caviglia sinistra – non possono rappresentare un alibi. Perché non sono i singoli a esser venuti meno, quanto un vero e proprio piano d’azione collettivo, capace di valorizzare e indirizzare le caratteristiche degli elementi a disposizione.

A questo punto della stagione, e dopo una gara del genere, diventa eufemistico provare a disegnare l’identità di questa squadra. Che non solo non è delineabile con precisione, ma è soprattutto fragile, specie al cospetto di avversari del nostro stesso livello, contro cui gli Azzurri hanno puntualmente palesato tutti i limiti propri e di chi li guida.

Siamo di fronte a un evidente equivoco tattico e a un preoccupante appannamento mentale, perfettamente tratteggiati dal quinto posto in classifica e dagli otto punti di distacco dal primo posto. Il Ciuccio non solo è ferito, ma inizia a versare in condizioni che, in prospettiva, rischiano seriamente di aggravarsi e preoccupare.

Antonio Guarino

