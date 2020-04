Attualità | 2 Aprile 2020

Vi ricordate l’intervista che il sindaco di Milano rilasciò a “La Stampa” qualche giorno fa, precisamente lunedì scorso, 30 marzo? In tanti, sui nostri canali social, ci avete segnalato nei giorni scorsi le parole di Giuseppe Sala, primo cittadino del capoluogo lombardo – la città degli spot e degli hashtag fighetti #milanononsiferma etc etc – rilasciate al quotidiano torinese. “Dobbiamo ammettere – diceva Sala riferendosi ai milanesi – che i cittadini stanno dimostrando responsabilità. Anche se poi vi sono motivi di timore per quanto avviene in altre regioni del Paese sul fronte dell’ordine pubblico, penso agli scippi delle borse della spesa”.

Ebbene qualcuno dovrebbe avvertire Sala che il problema ce l’ha in casa. Perché oggi l’edizione Milano del quotidiano Leggo dedica mezza pagina allo scippo della spesa al centro della città, in zona Duomo… Ai danni dei poveri meridionali emigrati lì, che evidentemente rappresentano buona parte della forza lavoro attualmente in azione nella città menghina.

Ecco cosa scrive Leggo, a firma del collega Gimmarco Oberto: “Prima facevano gola ai balordi perché prede facili da rapinare: spiccioli e cellulare. Ma nella Milano pauperizzata dall’emergenza coronavirus ora il bottino più prezioso da rubare ai raider è quello che trasportano: il cibo”.

Leggo raccoglie la denuncia del sindacato Deliverance che tutela i fattorini che consegnano il cibo a domicilio con le bici (a Milano è ancora consentito) e riprende anche una testimonianza riportata dall’agenzia Adn-Kronos a un rider derubato.

“Pierfrancesco Scatigna, 25enne pugliese, stava consegnando delle cassette di frutta e verdura, quando è stato derubato e aggredito in pieno centro a Milano. Pierfrancesco, da 5 anni milanese d’adozione, venerdì scorso stava effettuando una consegna con la sua bicicletta per l’azienda per la quale lavora, BiciCouriers, servizio indipendente di consegna in bicicletta attivo in tutta la città e nell’hinterland, quando si è accorto che qualcosa non quadrava.

“Ero in zona porta Venezia per consegnare un collo – spiega Scatigna all’Adnkronos – sono salito nell’edificio e quando sono sceso ho notato che quello che avevo sistemato sulla bici non era sistemato come l’avevo lasciato. Avevo legato tutti i colli ed erano coperti da un telo, come sempre. Quando mi sono girato verso l’angolo della strada ho notato un uomo che teneva in mano una cassetta di verdura che poco prima avevo lasciato sulla bici”.

Francesco decide quindi di inseguirlo e riprendersi la cassetta. Ma quando prova a farlo viene aggredito. “Quell’uomo mi ha tirato un pugno in pieno volto, ho cercato di reagire e c’è stata una colluttazione. Ma quello che è preoccupante è che nello stesso giorno, un altro collega è stato derubato mentre stava consegnando del vino. Episodi di questo tipo è la prima volta che si verificano”.

Entrambi i rider stavano consegnando in abitazioni private e sono stati sorpresi da malintenzionati o magari da persone che in una situazione di emergenza come quella del coronavirus fanno fatica a sopravvivere. “Gli ho detto ‘hey, cosa fai?’ Non mi ha neanche dato il tempo di parlare – spiega il corriere – ha lasciato quello che aveva a terra e mi ha dato pugno”. Nonostante l’aggressione, il 25enne non se l’è sentita di sporgere denuncia: “Credo fosse un disperato” riportano ancora sia l’Adn che Leggo.

E indubbiamente lo era, un disperato. Perché la disperazione, la fame, non hanno latitudine in queste ore. Mentre il pregiudizio – come i vari Sala, Mentana, Annunziata stanno dimostrando giorno dopo giorno – invece sì.

Ps: Naturalmente di questa notizia noi vittimisti piagnoni (cit. Mentana) non abbiamo trovato traccia nei tg nazionali, solertissimi nel raccontare – di contro – di una decina di persone che in Sicilia volevano passare dalla cassa di un supermercato senza pagare, con titoli in prima pagina e di telegiornale per sottolineare che al Sud non ci salviamo perché siamo tutti in balia di mafia, camorra e criminalità di ogni genere… e bla bla bla.

Lucilla Parlato

