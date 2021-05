Morto il Maestro Franco Battiato

Il mondo della musica è in lutto per la morte del maestro catanese Franco Battiato, scomparso all’età di 76 anni e già lontano dalle scene da diverso tempo per importanti e mai precisati problemi di salute. Straordinario artista, eclettico e sempre pronto ad esplorare nuove dimensioni artistiche, ci lascia un incredibile patrimonio musicale che spazia in maniera assolutamente originale dal progressive all’elettronica, alla musica lirica. Battiato è stato però anche scrittore, regista e pittore, oltre ad essere stato un grande appassionato di studi esoterici e filosofici.





