Attualità | 30 Ottobre 2020

Riceviamo e pubblichiamo dal comune di Napoli.

Al fine di realizzare l’espressa volontà istituzionale e politica, e per rendere più rapide le procedure attivate in sostegno dei cittadini, con riferimento alla vicenda multe inerenti le Aree Pedonali Transitorie del Centro storico e di via Mezzocannone, l’Amministrazione comunale ha attivato quattro diverse modalità di assistenza a coloro che sono transitati nelle Aree senza autorizzazione nel periodo 6 giugno-18 settembre 2020, dalle ore 19.00 alle ore 07.00.

In particolare:

1) Per coloro che rientrano nelle situazioni contemplate nella Delibera di Giunta 332 (Residenti, Domiciliati, Possessori di posto fisso fuori sede stradale, Carico e scarico merci deperibili, Svolgimento di attività commerciale all’interno delle Aree Pedonali), sia nel caso in cui sia già stato pagato il verbale o sia da pagare, è a disposizione un modulo di registrazione presente all’indirizzo www.comune.napoli.it/permessiareapedonale che, una volta compilato, autorizza al transito.

3) È a disposizione il numero telefonico 081.7954087 dedicato a quanti sono incorsi nei verbali. Il servizio è attivo h24 con voce registrata.

4) Un servizio presidiato da operatori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sempre al numero telefonico 081.7954087, per il supporto alla procedura telematica.

