Musica | 24 Gennaio 2020

Scrivono gli A67 che #Naplescalling è la canzone più cattiva che abbiano mai scritto. “Ci siamo immaginati una Napoli che chiama se stessa attraverso la propria maschera, Pulcinella, che pur di svegliare il proprio popolo dalla rassegnazione arriva a un atto estremo: incendiarsi in mezzo piazza Mercato. Un luogo simbolo perchè in quella piazza nacque Masaniello e fu impiccata Eleonora Pimentel Fonseca nel 1799. Un pulcinella rivoluzionario che si immola come Ian Palach nella primavera di Praga e la recente Sahar Khodayari, 29enne iraniana che si è data fuoco perchè condannata al carcere per essere entrata in uno stadio di calcio”.

Il video è di Massimo Di Pinto. Prod. Massimo D’Ambra

