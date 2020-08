Musica | 3 Agosto 2020

Napulitanata, la sala da concerto dedicata alla musica napoletana, non andrà in ferie e proseguirà la programmazione di concerti anche durante il mese di agosto.

Si tratta della sala da concerto nata a Napoli (in Piazza Museo Nazionale) nell’aprile del 2017, esclusivamente dedicata alla Canzone Napoletana Classica e alla Musica Popolare Campana, sul modello dei Tablao Spagnoli e delle Case de Fados Portoghesi.

Tra l’altro Napulitanata è uno dei progetti vincitori del bando d’assegnazione di locali in Galleria Principe di Napoli, promosso dall’Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli.

In questi primi tre anni di attività Napulitanata ha ottenuto un enorme successo di critica e di pubblico, divenendo sempre di più meta di visitatori italiani e stranieri, incuriositi dalla possibilità di assistere ad uno spettacolo identitario in un contesto suggestivo e surreale, dove si ritrovano a ballare la Tammurriata o ad intonare ‘O sole mio.

Nonostante il turismo stia ripartendo a piccoli passi, gli organizzatori hanno ritenuto necessario mandare un segnale forte, restando aperti anche ad agosto, per assicurare quella continuità che ha sempre contraddistinto il progetto fin dall’avvio.

I concerti di agosto, dal titolo “Sere d’està”, toccheranno le diverse fasi del repertorio ‘Canzone Napoletana’, da fine ‘800 fino a metà ‘900; protagonisti le voci di Manuela Renno e Pasquale Pirolli, Pasquale Cirillo al pianoforte, Mimmo Matania alla fisarmonica, Giuseppe Arena al contrabbasso ed Antonio Sacco alla tromba.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.napulitanata.com.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il