Un pubblico da stadio, con quasi 100.000 visualizzazioni raggiunte in tre giorni con lo streaming del Teatro San Carlo di Cavalleria Rusticana. Se si considera poi che davanti alla Smart tv/tablet, smartphone, c’erano almeno due persone, si può ritenere che il pubblico in ascolto e in visione sia stato di almeno 200.000 spettatori.

Soddisfazione per i dati viene espressa dal Teatro San Carlo. “Sono molto contento -afferma il sovrintendente Stéphane Lissner- della eco che lo streaming ha avuto sulla stampa nazionale ed internazionale, e sono molto soddisfatto per il numeroso pubblico che ci ha seguito da casa. Voglio ancora e soprattutto ringraziare i lavoratori del San Carlo per l’impegno costante profuso e per la realizzazione artistica e tecnica di questo grande evento in streaming. Ritengo che sia la dimostrazione che il futuro sarà incentrato sempre di più sul progetto della piattaforma contemporaneamente allo spettacolo dal vivo”.

Grande attesa anche per il Gala Mozart Belcanto, in streaming sulla pagina Facebook del Teatro di San Carlo giovedì 10 dicembre a partire dalle ore 20.00.

Il nuovo appuntamento sul web vedrà protagonisti Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, diretti da Giacomo Sagripanti, alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli.

Tra i tanti brani proposti in scaletta, “La ci darem la mano” da Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart con Ildar Abdrazakov (Don Giovanni) e Nadine Sierra (Zerlina), “Una voce poco fa”da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini con Pretty Yende nei panni di Rosina. E ancora, Francesco Demuro canterà “Ah! mes amis, quel jour de fete” da La Fille du régiment di Gaetano Donizetti.

Del celebre compositore bergamasco Nadine Sierra eseguirà “Ardon gl’incensi … Spargi d’amaro pianto”, da Lucia di Lammermoor mentre Maria Agresta canterà “Casta Diva” da Norma di Vincenzo Bellini. Non mancano l’Ouverture da Le nozze di figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini e “Che interminabile andirivieni” il Coro dall’Atto II del Don Pasquale di Donizetti, (in calce la locandina completa).

Per il Gala Mozart Belcanto Nadine Sierra e Maria Agresta indosseranno abiti selezionati dalla Maison italiana Ermanno Scervino.

Il Gala Mozart Belcanto sarà disponibile sulla pagina Facebook del Teatro dal 10 al 13 al costo di 1,09 euro. Il contenuto sarà poi on line sul sito del San Carlo, sempre al costo di 1,09 euro

La programmazione on line del Teatro di san Carlo è resa possibile grazie al sostegno del Mibact, della Regione Campania, di Philippe Foriel-Destezet, Pastificio Di Martino e di tutti gli imprenditori di Concerto d’Imprese.

Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini

GALA MOZART E BELCANTO

Direttore | Giacomo Sagripanti

Maestro del Coro | Gea Garatti Ansini

Cast

Francesco Demuro

Maria Agresta

Ildar Abdrazakov

Nadine Sierra

Pretty Yende

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Programma

1) Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1786), Ouverture

2) Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (1756-1791)

“La ci darem la mano” duettino – Atto I

Don Giovanni, Ildar Abdrazakov

Zerlina, Nadine Sierra

3) Giochino Rossini: Il barbiere di Siviglia (1816)

“Una voce poco fa” – Atto I

Rosina, Pretty Yende

4) Gaetano Donizetti: La Fille du régiment (1839-1840)

“Ah! mes amis, quel jour de fete” – Atto I

Tonio, Francesco Demuro

5) Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (1786)

“Canzonetta sull’aria”, duettino – Atto III

La contessa d’Almaviva, Pretty Yende

Susanna, Nadine Sierra

6) Gaetano Donizetti: Roberto Devereux (1837)

“E Sara in questi orribili momenti….Vivi, ingrato, a lei d’accanto – Atto III

Elisabetta, Maria Agresta

7) Vincenzo Bellini: Norma (1831), Ouverture

8) Vincenzo Bellini: Norma (1831)

“Casta Diva” – Atto I

Norma, Maria Agresta

9) Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (1756-1791)

“Madamina, il catalogo è questo” – Atto I

Leporello, Ildar Abdrazakov

10) Vincenzo Bellini: I Puritani (1834-1835)

“A te, o cara, amor talora” – Atto I

Arturo, Francesco Demuro

11) Vicenzo Bellini: I Capuleti e i Montecchi (1830), Sinfonia

12) Gaetano Donizetti: L’elisir d’amore (1832)

“Esulti pur la barbara”, duetto – Atto I

Nemorino, Francesco Demuro

Adina, Pretty Yende

13) Gaetano Donizetti: Don Pasquale (1842)

“Che interminabile andirivieni”, coro – Atto II

Coro del Teatro San Carlo

14) Gioachino Rossini: Il barbiere di Siviglia (1816)

“La calunnia è un venticello”

Don Basilio, Ildar Abdrazakov

15) Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor (1835)

“Ardon gl’incensi … Spargi d’amaro pianto”, scena della pazzia – Parte Seconda Atto II

Lucia, Nadine Sierra

Registrato dal vivo il 3 dicembre 2020

Disponibile online dal

10.12.2020 at 20h00 CET

Disponibile fino al

13.12.2021 at 20h00 CET

