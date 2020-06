Ambiente | 6 Giugno 2020

Dal fiume Sarno ai roghi, dalla terra dei fuochi alla nuova possibile crisi dei rifiuti.

In tanti oggi si sono dati appuntamento da tutta la Campania a via santa Lucia, a Napoli, sotto la sede della Giunta regionale. Comitati e reti ambientalisti della rete Stop Biocidio hanno voluto così protestare e chiedere alle istituzioni attenzione, visto che i morti di cancro in Campania sono ogni anno molto più numerosi di quelli che ha causato il Covid in queste settimane.

«Ricordiamo i disastri compiuti da oltre trent’anni nella regione Campania ai danni della salute dei cittadini – precisa una nota di Stop Biocidio – “Mai più come prima, Lockdown per gli inquinatori”, lo slogan.

Gli ambientalisti hanno anche realizzato un video nel quale sono ricordati i principali roghi e devastazioni messe in atto sul territorio: «12.747 roghi tossici in Campania tra il 2012 e il 2018, 4.247 siti da bonificare», lascito delle ecomafie e «la Campania è la prima regione in Italia per mortalità per tumore con 5000 decessi all’anno» è una delle didascalie delle immagini di devastazione ambientale.

«Chiediamo che la rotta si inverta subito – concludono gli ambientalisti – al primo posto vogliamo le persone, la loro salute e l’ambiente, il lockdown da oggi in poi dovrà essere per gli inquinatori». Ovvero, che le aziende colluse con le ecomafie o che sbagliano paghino: è quel che vogliono le comunità del triangolo casertano-partenopeo di Terra dei Fuochi.

In live Gigi Lista – riprese Ylenia Petrillo

Ph Sergio Valentino











Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il