Questo Sabato centinaia di ragazzi e ragazze hanno partecipato alla mobilitazione a Piazza Garibaldi per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro, nella periferia di Roma, da un gruppo di balordi – simpatizzanti di estrema destra – nella notte tra il 4 e il 5 Settembre. Presenti anche la Comunità Capoverdiana e la Comunità migrante della città. Identità Insorgenti lo ha ricordato con questo omaggio.

Willy era un ragazzo come tutti noi. Ucciso dalla violenza che tanto cresce nelle nostre città e nelle periferie, sempre più abbandonate a sé stesse. In piazza, tra i tanti interventi, si è rivelata la necessità di un’alternativa ad una società dove culturalmente regna la legge del più forte, e distrugge la vita di tanti giovani che si rispecchiano in Willy. Che attenzione: non era “povero”, come tanti media nostrani ne raccontano, ma ricco di coraggio e solidarietà verso un amico vittima delle ingiustizie di un gruppo di criminali. Gruppo, e non branco. Anzi, ancor meglio gregge: perché chi uccide un ragazzo indifeso, in quattro contro uno, non può essere accostato alla nobile figura del lupo, ma al contrario è una pecora. Pecore perché servi di una società dove l’unico modo per farsi valere è la violenza. L’unica alternativa a questo è una cultura popolare, fatta di spazi sociali e di aggregazione, sport, istruzione, lavoro e quindi dignità per le periferie. Perché di solidarietà non si deve morire.

Ciro Giso

















