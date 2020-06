19 anni. Comunista. Partenopeo. Ho a cuore le lotte degli studenti e dei lavoratori. Rappresentante al Liceo scientifico Vincenzo Cuoco. Ho da sempre la passione per la scrittura, soprattutto per la poesia. Il mio obiettivo è quello di diventare giornalista per dare voce a tutti i sud del mondo. Per questi motivi mi sono seduto comodo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati.