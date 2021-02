Mertens-Politano: il Napoli vince il derby con il Benevento

Sport | 28 Febbraio 2021

Minimo sforzo, massima resa. Che di questi tempi, per il Napoli, è tutto tranne che una notizia da buttare. Con un gol per tempo di Mertens e Politano, gli Azzurri vincono 2-0 il derby campano con il Benevento.

In attesa di Roma-Milan, in campo questa sera, e del recupero da giocare a metà marzo con la Juventus, la squadra di Gattuso aggancia il sesto posto in classifica, a tre sole lunghezze dal quarto posto Champions.

Nel finale, grossa ingenuità di Koulibaly. Il senegalese ha rimediato un evitabilissimo doppio giallo che lo terrà fuori mercoledì sera, a Reggio Emilia, nella gara di campionato contro il Sassuolo.

Lievi, lieti note

Vincere, specie dopo i passi falsi di Lazio e Juventus, è stato importante.

Gattuso dirà che la squadra ha fatto ciò che ha preparato e che era chiamata a fare. Le prestazioni, però, continuano a essere positive solo sulla forma. C’è tanta applicazione, ma molto meno mordente. Il Napoli è un allievo che si applica, ma poco cattivo nel percorso che porta ai tre punti.

Dopo l’eliminazione in Europa League di giovedì contro il Granada, qualche piccolo passo in avanti c’è stato. Il Benevento, esattamente come gli spagnoli, è però parso avversario modesto o, comunque, tutt’altro che in serata per impensierire il team partenopeo.

Il ritorno di ‘Ciro’

A distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta, Dries Mertens è tornato titolare in campo dal primo minuto. Il belga, reduce da un duplice fastidio alla caviglia destra, ha avuto il merito di sbloccare una partita che poteva complicarsi più del previsto.

Quella di stasera, in quattro incontri totali, è stata la quinta rete complessiva siglata da Ciro al malcapitato Benevento. Positiva e ben augurante anche la prestazione di Ghoulam, lanciato nell’undici iniziale dopo il buon scorcio di secondo tempo di giovedì contro il Granada.

Antonio Guarino

