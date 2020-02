Sport | 16 Febbraio 2020

Dopo il blitz infrasettimanale di San Siro in Coppa Italia contro l’Inter, il Napoli ottiene una nuova vittoria in trasferta anche in campionato. A cadere vittima degli Azzurri è il Cagliari, sconfitto dinanzi al proprio pubblico per 1-0.

La serata della “Sardegna Arena” porta in calce la firma di Dries Mertens, autore nella ripresa di un destro a giro in area che, dopo aver baciato il palo lontano, si è irrimediabilmente spento alle spalle di Cragno.

Con la prodezza balistica di stasera, il centravanti belga sale a quota sei gol in campionato, portando il suo bottino complessivo di marcature in maglia azzurra a 120. Una sola in meno rispetto al record all time di Marek Hamsik.

Il Napoli, invece, prosegue nel suo percorso di risalita. Tra Serie A e Coppa Italia, la squadra di Gattuso ha raccolto cinque vittorie nelle ultime sei partite e, per la prima volta da quando il tecnico calabrese siede sulla panchina partenopea, gli Azzurri chiudono una partita di campionato senza subire gol.

Non accadeva dal 19 ottobre 2019: esattamente quattro mesi fa.

Col successo di Cagliari, il Napoli raggiunge i 33 punti e scavalca in classifica proprio la compagine sarda, assiepandosi momentaneamente all’ottavo posto in classifica. I dodici punti di distacco dall’Atalanta rendono l’aggancio alla zona Champions piuttosto proibitivo, mentre l’accesso all’Europa League dista ora solo due punti.

Inutile stilare tabelle di marce per il futuro.

Da quando Gattuso ha riposto nel cassetto l’integralismo del 4-3-3 (anche oggi Elmas è stato preferito a Insigne, con Fabian e lo stesso macedone schierati in mediana nella ripresa dopo l’uscita di Demme) per sposare un approccio tattico più prudente, compatto ma non per questo monotematico e rinunciatario, il Napoli ha acquisito maggiori sicurezze.

Con simili premesse, il passo falso interno col Lecce potrà anche essere archiviato come un incidente di percorso. Ci sono quattordici partite e quarantadue punti ancora in palio tutti da inseguire. Facciamo del nostro meglio, poi tireremo le somme.

