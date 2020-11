Sport | 22 Novembre 2020

Se non sono un campanello d’allarme, tre sconfitte nelle ultime tre partite in casa costituiscono senz’altro un fortissimo interrogativo intorno al quale la stagione del Napoli vive, in questo momento, il suo primo e fondamentale viatico. Al San Paolo, il Milan ha passeggiato su di un avversario inerme e senza mordente. Il Diavolo non ha semplicemente vinto per 3-1 in casa di una diretta concorrente, ma l’ha letteralmente mandata al tappeto sotto ogni aspetto. Tattico, tecnico, agonistico e mentale.

Il Napoli di stasera ha perso sul campo perché mai, nella sua testa, ha proiettato la possibilità di vincere. Gli uomini chiave azzurri han tutti reso meno della metà di quelli rossoneri. Loro hanno determinato e indirizzato il contesto di gara, modellandolo a loro piacimento. Noi lo abbiamo subito, producendo atteggiamenti perlopiù reazionari e incapaci di ridefinire redini ed equilibri.

Mai – e sottolineiamo mai – abbiamo avuto la percezione che la partita avrebbe realmente potuto sorriderci. Mai – e ribadiamo mai – abbiamo pensato che una qualsiasi decisione dalla panchina avrebbe concretamente potuto sovvertire l’andamento del match.

I presagi erano visibili già da qualche settimana, ma questa sconfitta oggi vale molto più di uno zero in classifica. Senza accorgimenti mirati e scelte anche coraggiose, che diano a questa squadra anima, meccanismi e fisionomia, le ferite di questa domenica sera rischiano di essere più profonde del solito.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il