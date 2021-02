Napoli, ripartono le visite guidate al Teatro San Carlo

Cultura | 5 Febbraio 2021

Da oggi venerdì 5 febbraio riprenderanno le visite guidate allo storico Teatro San Carlo. In ottemperanza alle misure di contenimento da covid-19, i visitatori saranno ammessi all’interno dei locali previa misurazione della temperatura e rilascio dei dati personali (conservati per 14 giorni). Sarà inoltre obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Per evitare assembramenti, non è consentito superare il limite di 30 persone per turno. Le aperture segnano una graduale ripresa nelle attività culturali e sociali, e sono un’occasione per scoprire o riscoprire uno dei tesori più preziosi presenti nella nostra città.

Percorso di visita

I visitatori che prenderanno parte all’iniziativa saranno accompagnati alla scoperta del preziosissimo teatro ammirando da vicino la sala storica, il palco reale, il foyer e i palchi Donizetti e Rossini.

Visite in inglese e italiano su 8 turni

Le visite, in italiano e in inglese, sono organizzate in 8 turni, suddivisi in mattinata e nel pomeriggio nelle sole giornate di venerdì:

10.30 italiano

11.30 italiano/inglese

12.30 italiano

14.30 italiano

15.30 italiano/inglese

16.30 italiano

Costi e prenotazioni

Il prezzo del biglietto interno è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per gli under 12. Per informazioni:

Info: [email protected]

Tel. 0817972412

https://www.teatrosancarlo.it/

Martina Di Domenico

