L’altra sera su la7 Enrico Mentana ha aperto doverosamente il suo tg con le notizie estere, ha poi proseguito con un titolo che sparava sulla nostra città, sezione cronaca: “Napoli, è emergenza negli ospedali, tre aggressioni in tre giorni.”

Ma non solo Mentana: l’allarme mediatico è unanime.

Da Napoli Today al Mattino, passando per le paginette dove l’articolo determinativo è l’unica cosa corretta in una frase, e non sono nemmeno sicura che chi scrive sappia cosa sia un articolo determinativo, la musica è la stessa.

Ora non intendo difendere Napoli per partito preso, pur essendo notoriamente innamorata della mia città che difenderò sempre e comunque. Ed è anche certo che le aggressioni ci sono state: ho potuto assistere più volte io stessa a reazioni oscene fuori e dentro gli ospedali, perché sono luoghi dove il cervello salta in tanti casi e quando l’ignoranza regna sovrana non si comprende cosa si sta facendo.

E però l’ignoranza è diffusa un pò ovunque.

Ed è lecito chiedersi, da cittadini e da persone pensanti quali siamo, perché è solo Napoli ad essere considerata un’emergenza, e perché si ritiene di dover sparare, in un tg serale di una emittente nazionale, su una sola città italiana, quando l’emergenza riguarda nord e sud del paese e solo io, che giornalista non sono, in tre secondi di tempo perso, ho potuto raccogliere almeno quattro casi in tre città del nord Italia dove, per l’appunto, si parla di emergenza e di dati parecchio allarmanti.

Brescia, Milano (1142 casi in 6 mesi del 2019, non propriamente pochi) e Bergamo.

Ne potete trovare anche più a sud di Napoli o più a nord di Milano. Ci sono casi del genere OVUNQUE in Italia. Ovunque.

Qualcuno spieghi ai napoletani perché debbano essere sempre sbattuti in prima pagina come mostri.

Ylenia Petrillo

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il