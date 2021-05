Niente processione, ma riapre il Museo del Tesoro di San Gennaro

Beni Culturali | 30 Aprile 2021

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, per il secondo anno non ci sarà la processione di San Gennaro, che quest’anno cade domani, 1 maggio, il sabato antecedente la prima domenica di maggio, anche se è prevista una messa e per la prima volta don Mimmo Battaglia porterà la teca fuori al sagrato. Appuntamento intorno alle 18. I dettagli qui.

Riapre il Museo del tesoro di San Gennaro

Il Museo del Tesoro di San Gennaro festeggia la riapertura nei giorni del Miracolo, il fine settimana dell’1 e 2 maggio, con un’offerta da non perdere: due biglietti al costo di 1. Con soli €6 (quindi €3/persona) sarà possibile immergersi in un viaggio indimenticabile nella storia di gioielli, imperatori, leggende partenopee e miracoli.

Si tratta, infatti, di giorni molto speciali, non solo perché la cultura riapre dopo mesi di black-out. Il 1°maggio è anche la ricorrenza della Cerimonia del Miracolo di San Gennaro che tutti i napoletani, ovunque nel mondo, si aspettano.

Nel rispetto delle normative anti-Covid 19, per accedere al Museo e all’offerta della riapertura è necessario prenotarsi nei seguenti modi:

biglietteria online: https://shop.visitaresangennaro.it/it/biglietti

pagina Facebook del Museo del Tesoro di San Gennaro: https://www.facebook.com/MuseoSanGennaro/?ref=pages_you_manage

chiamando il ticketing office al 334.1580250

L’app gratuita sul percorso guidato

Al bookshop del museo sarà possibile scaricare gratuitamente l’app che consente un percorso guidato di realtà aumentata ai capolavori esposti nelle sale di Via Duomo 149.

“La pandemia ha impedito l’ingresso dei visitatori, ma l’arte non può fermarsi”, ha così dichiarato Paolo Jorio, Direttore del Museo. “Mi piace pensare che la riapertura del Museo rappresenti un segnale significativo anche per la rinascita della nostra città, riapertura che non a caso avviene nei giorni del Miracolo del Santo Patrono di Napoli”.

Il Museo resterà aperto ogni Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 17.30 nelle prossime settimane, compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di Covid-19.

