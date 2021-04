“Non si tratta di sfortuna. È una questione di probabilità”: la campagna sulla pagina Instagram di Identità Insorgenti

Attualità | 8 Aprile 2021

Vaccino sì, vaccino no. Quasi come fosse un dubbio amletico del peggior Shakespeare, la popolazione rischia di perdersi tra le numerose opinioni sull’efficacia e, nello specifico, sulla pericolosità dei vaccini.

In particolare, le famigerate dosi del vaccino Astrazeneca sono diventate protagoniste assolute del dibattito italiano nel quale, potere del web e di certa televisione, sembra che ciascuno, indistintamente e a prescindere da conoscenze e competenze acquisite, possa dire la propria sul tema. Quasi come se si trattasse, con tutto il rispetto per la scienza del pallone, del modulo che Gattuso sceglie di mettere in campo per la partita della domenica.

“Tutti scienziati“, la racconterebbe così il rapper Clementino. Tuttavia su certi temi, è bene ribadirlo, crediamo che a parlare debbano essere persone competenti. E a tutti noi che ci occupiamo di altro nella vita (ciascuno bravissimo nel proprio campo, ne siamo certi) non resta altro da fare che affidarci.

Per questo, con la campagna condivisa sul canale Instagram di Identità Insorgenti (a proposito, ci segui anche lì, vero? Altrimenti, clicca qui per rimediare), scegliamo di chiedere aiuto alla matematica che, questo pure lo sappiamo bene, non è certo un’opinione.















Statistiche: Fabrizio Reale

Grafiche: Rocco Pezzullo

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il