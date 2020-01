Eventi | 3 Gennaio 2020

“La spiritualità è riconoscere la luce divina che è dentro di noi…”

È questo il fil rouge che unisce le immagini rappresentate attraverso le foto in mostra, in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli, in occasione della Notte

d’arte.

Curatore della mostra, con il patrocinio del comune di Napoli, il fotografo Rosario Morisieri, noto sostenitore e promotore di molte iniziative a favore del centro storico di Napoli.

La mostra vedrà protagonisti alcuni fotografi, tra professionisti e appassionati, che cercheranno di esprimere la loro visione del sacro attraverso scatti nei vicoli della città partenopea.

I visitatori, questa sera, in occasione della notte d’arte al Centro Storico, potranno godere la bellezza delle immagini tra i vicoletti dei Decumani Napoletani dei fotografi Francesca Sincero, Annunciata Romano, Vincenzo Zannini, Anna Pane, Michele De Filippo, Francesca Cilento, Giancarlo De Luca, Dino Perone, Vincenzo Evangelista, Marco Menduni, Alberto Spisso, Nicola Della Volpe, Ernesto Napolitano, Iana Salerni, Salvatore Elefante, Nicola Flauto, Elena Caporicci, Duminda Indrajith, Emilia Sensale, Mariyan Lasantha, Leandro Felicioni.

