Nuova avventura per Hamsik: lo slovacco giocherà con gli svedesi del Goteborg

Marek Hamsik ritorna in Europa.

L’ex capitano del Napoli ha siglato un accordo di sei mesi con il Goteborg, squadra del massimo campionato svedese che prenderà il via esattamente tra un mese.

Nei giorni scorsi, il centrocampista slovacco aveva annunciato l’interruzione del proprio contratto con i cinesi del Dalian, in cui si era trasferito dal Napoli nel febbraio del 2019. Chiusa l’esperienza in Cina, voci di corridoio davano quasi per certo il ritorno di Hamsik in patria, tra le fila dello Slovan Bratislava in cui, tra il 2002 e il 2004, mosse i suoi primi passi da calciatore prima di salpare alla volta di Brescia e dell’Italia.

Poi il contrordine. Fino al 31 agosto, Marek sarà un giocatore del Goteborg.

Accoglienza da star

Al suo arrivo in Svezia, Goteborg ha accolto Hamsik come una vera e propria star.

Marek, atterrato nello scalo cittadino di Landvetter poco più di 24 ore fa, è stato letteralmente ricoperto e sommerso dall’entusiasmo e dallo sventolio delle sciarpe bianco-blu dei suoi nuovi tifosi.

Goteborg è una delle piazze più importanti del calcio svedese. La squadra è la seconda più titolata di Svezia, ma non vince il proprio campionato dal 2007 ed è costantemente fuori dal podio dell’Allsvenskan dal 2015. I risultati poco incoraggianti degli ultimi anni avevano raffreddato la corsa agli abbonamenti dei tifosi, a tal punto che la dirigenza del club, per la stagione ormai alle porte aveva messo a disposizione appena 3000 tessere.

Effetto Hamsik

L’effetto Marek, in tal senso, è stato divampante.

Come confermato da Erica Berghagen, responsabile marketing del club scandinavo, la sola notizia dell’imminente acquisto del numero 17 slovacco ha fatto impazzire di gioia i supporters che, in soli tre giorni, hanno sottoscritto oltre mille abbonamenti per assicurarsi un posto sulle gradinate del “Gamla Ullevi” di Goteborg.

Oltre ai biglietti, l’arrivo di Hamsik in Svezia ha avuto un ritorno positivo anche sulla vendita di magliette e gadget dell’ex centrocampista del Napoli. Un’ulteriore dimostrazione di come il talento e la classe del nostro Marek siano universalmente riconosciuti e riconoscibili.

Buona fortuna, Campione!

Antonio Guarino

