Vincenzo De Luca, nell’intervento settimanale sulla sua pagina fb, si dice preoccupato, tra le altre cose, dalla notizia che c’è una nave della Costa Crociere – probabilmente la Costa Mediterranea, De Luca non lo dice ma è l’unica che è in rotta verso Napoli dove dovrebbe giungere il 9 aprile prossimo – che proviene dalle Isole Mauritius che vuole attraccare al porto di Napoli.

“Siamo alle prese con un’altra possibile emergenza. C’è una nave della Costa Crociere proveniente dalle Isole Mauritiius che, dopo una sosta in India, vorrebbe attraccare nel porto di Napoli. Tenete conto che già abbiamo accettato di far sbarcare nel porto di Salerno lunedì una nave proveniente da Tunisi che riporta a casa 105 nostri connazionali. Era per noi doveroso riportarli in patria. Faremo i controlli doverosi quando sbarcano, sia per chi ci risalirà, per avere un po’ di tranquillità. Non sono tutti campani, e successivamente andranno ognuno nelle loro zone di residenza. Quindi già ci siamo caricati di un problema. Per l’amor di dio, dovevamo farlo, era doveroso: siamo italiani. Adesso però ci chiedono di far attraccare nel porto di Napoli una nave che ha 781 membri di equipaggio dei quali solo 113 italiani. Gli italiani, ovviamente, possono e devono sbarcare. Ma abbiamo anche cittadini di altri Paesi, a cominciare da cittadini filippini, per i quali c’è una situazione allucinante: il governo delle filippine ha chiuso le frontiere anche ai cittadini filippini. Ora noi stiamo spiegando che, siccome l’armatore di questa nave vorrebbe restare 15 giorni nel porto di Napoli, per poter poi ospitare altri viaggiatori o altri membri dell’equipaggio che questa cosa non è possibile. Non solo perché dobbiamo fare i conti con il rientro di nostri connazionali da Tunisi, ma perché il Porto di Napoli è nel cuore della città. E non possiamo consentirci di avere movimenti per due settimane, che rischiano di portarci altri focolai. Allora stiamo cercando di evitare problemi. E lavoreremo con grande fermezza in questo senso: in ogni caso non è immaginabile avere movimenti e traffico di viaggiatori o di membri dell’equipaggio, provenienti da non si sa dove, nel porto di Napoli. Vedreo come evolve questa situazione nei prossimi giorni”.

