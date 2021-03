Nuovo decreto del governo Draghi: Pasqua in lockdown per tutta Italia

Attualità | 13 Marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021 ha approvato un Decreto-Legge che contiene “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19”.

Secondo le norme previste da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Per le regioni la zona rossa sarà automatica

In altre parole per istituire la zona rossa in una regione con ordinanza del ministro della Salute non si considererà più solo l’Rt (indice di trasmissibilità) superiore a 1,25 nell’ultima rilevazione, ma anche l’incidenza settimanale superiore a 250 casi complessivi su 100 mila abitanti.

Il cambio di fascia sarà automatico.

In quei tre giorni tutta Italia in zona rossa

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

L’Italia sarà quindi tutta in zona rossa ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca (al momento solo la Sardegna lo è).

A Pasqua possibile solo una visita al giorno dentro la regione

In quei tre giorni sarà comunque possibile effettuare una visita al giorno all’interno della regione, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5 e le 22.

Tutte le regioni in giallo saranno arancioni dal 15 marzo

Nei restanti giorni, dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, tutte le regioni in giallo passeranno all’arancione e sarà possibile una visita al giorno con le stesse limitazioni di Pasqua, ma solo all’interno del territorio comunale.

In queste giornate lo spostamento non sarà invece permesso nelle zone rosse.

Ci si può spostare solo per motivi lavoro, salute e necessità

Sarà come sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità.

Le Regioni arancioni potranno individuare aree da portare in zona rossa, quando l’incidenza supera la soglia dei 250 casi per 100 mila abitanti nella settimana oppure quando si riscontra una presenza di varianti tale da dover prevedere misure più restrittive.

Nel decreto entrano anche congedi parentali e smarworking

Anche i congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19.

I congedi saranno retroattivi dal 1° gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione.

Reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni.

