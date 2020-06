Beni Culturali | 6 Giugno 2020

Tavolini nel cortile di Santa Chiara. L’orrore è in scena qui. Pensate ai poveracci che hanno deciso anche di sedersi, a quei tavolini, pensando a una nuova “esotica” location partenopea e che si sono visti parcheggiare a pochi passi un carro funebre, perché stamattina – dentro la Basilica – era in corso un funerale, come mostra la foto di Antonio Pariante.

Per il presidente del Comitato Portosalvo è una cosa inaccettabile: “Il centro storico di Napoli è stato sempre invaso dai Dehors e lo sarà ancora ma ora si sta superando il limite. Lo chalet a Santa Chiara NO, non si può proprio tollerare – afferma Pariante – Chiediamo l’immediata rimozione”.

Parole che fanno eco a quelle della presidente Fai in Campania, Maria Rosaria De Divitiis, che sul Corriere del Mezzogiorno aveva criticato duramente la scelta di utilizzare uno spazio del genere per la movida in un luogo storico come il cortile di Santa Chiara. “Considerarlo un fondale qualsiasi davanti al quale disporre tavolini di un bar – ha spiegato la De Divitiis al Corriere – francamente mi sembra un oltraggio. E credo che la pandemia non sia un motivo per giustificarlo… lì i tavolini non ci sono mai stati, non c’è un numero di posti da recuperare ma solo un precedente da creare. Santa Chiara, non è il lungomare, ci muoviamo in un reticolo di strade, dove la più moderna è del ‘500. So bene che quello slargo interno al monastero è di pertinenza comunale, ma io ne faccio solo una questione di opportunità la città. Non può essere trasformata in una grande trattoria all’aperto… siamo in centro storico protetto dall’Unesco che ne ha fatto un patrimonio dell’umanità”.

Chi ha concesso quest’autorizzazione? La decisione ricade sotto la responsabilità degli uffici della II Municipalità guidata da Francesco Chirico. Lo stesso Chirico che nelle scorse settimane ha annunciato a Sky Tg24 il suo progetto per la movida, anche questo discutibile. Parlando della delibera che favorisce l’occupazione di suolo attraverso una procedura rapida e gratuita, Chirico infatti ha parlato, tra le altre cose, di una pedonalizzazione serale dell’area della Pignasecca, dove ci sono numerose pizzerie e ristoranti: “Chiediamo che ogni sera a chiusura degli esercizi commerciali si pedonalizzi la Pignasecca”.

Peccato che a pochi passi nell’area della Pignasecca ci sia l’ospedale Pellegrini con il pronto soccorso. Non ci pare un’idea geniale quella di occupare la viabilità con tavolini e seggioline.

Tace anche Pino De Stasio, consigliere della Seconda Municipalità sempre molto attivo sugli abusi, soprattutto intorno all’area di Santa Chiara, dove c’è anche il suo storico bar: forse per questo non batte ciglio per l’occupazione dell’area interna della Chiesa, a nostro avviso del tutto inopportuna. E ce ne dispiace: perché anche lui ha un ruolo istituzionale, al di là dell’attività lavorativa.

Resta la domanda per ora senza risposta: possibile che invece di imparare la lezione arrivata con la quarantena che ci ha insegnato che la città non può basare la propria economia solo sul turismo mangia e fuggi, si stia facendo tutto il contrario di quanto è diventato palese a tutti, aumentando a dismisura le occupazioni suolo del patrimonio Unesco per delibera?

Giriamo la domanda alle istituzioni preposte, inclusa la Sovrintendenza, sperando si interroghino sul neo-mega magnificio/abbeveratoio in cui si è deciso di trasformare il Centro Storico di Napoli.

