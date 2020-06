Attualità | 9 Giugno 2020

Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa, all’orrenda vista di Santa Chiara occupata dai tavolini. Il Tar ha respinto nuovamente la proposta del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che lo scorso 4 Giugno con un’ordinanza ha concesso più suolo pubblico ai privati.

Ennesimo fallimento per DeMa dunque, dato che questa è la seconda volta in dieci giorni: qualche giorno fa il Tar ha accolto il ricorso della regione Campania, sospendendo l’ordinanza del sindaco che stabiliva come orario di chiusura rispettivamente le 2.30 in settimana e 3.30 nel fine settimana, a differenza di come imposto dalla Regione che ne ordinava la chiusura all’una di notte. Mentre il secondo colpo nelle ultime ore, quando il Tar ha bocciato l’ordinanza sindacale n.249 di De Magistris, che permetteva a locali, bar e ristoranti, di poter occupare gratuitamente più suolo pubblico del previsto. A fare ricorso, il Comitato “Chiaia Viva e Vivibile”, guidata dall’avvocato Luca Tozzi. Il provvedimento, prima emanato come delibera e poi come ordinanza per renderla subito effettiva, non è stato gradito, quindi, dalla cittadinanza.

“Aggravamento del rischio sanitario”

La quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduto da Maria Abruzzese, ha reputato l’ordinanza lesiva nei confronti del territorio e della popolazione. Secondo i giudici, infatti, il decreto pone un “Aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il presumibilmente afflusso dai comuni limitrofi, se non dal tutta la provincia, nel territorio del Comune di Napoli”. A questo, si aggiunge l’impossibilità di poter verificare la corretta disposizione dei tavolini, tenendo conto di beni culturali e strade, ma soprattutto del distanziamento, ancora necessario secondo le misure di sicurezza sanitaria.

La sentenza, infatti, continua: “Non sembra con evidenza prevalente la necessità di incrementare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire il più possibile, in ragione della persistente emergenza covid, la somministrazione di beni e servizi all’esterno dei locali, e tanto immediatamente, considerato che tale esigenza, pur dovendosi apprezzare sotto il profilo generale, per le sue implicazioni socio-economiche, neppure sembra potersi agevolmente sussumere tra le emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di tutela della pubblica incolumità ovvero di sicurezza urbana.” Concludendosi con un invito ai commercianti di rispettare le normative vigenti, per poter tutelare la collettività contro la trasmissione del virus.

La sentenza integrale è consultabile qui.

Un duro colpo al patrimonio culturale di Napoli

Questo decreto si può riassumere nella vista orrenda dei tavolini a Santa Chiara, macabri come il funerale che si svolge lì davanti, in una foto di un paio di giorni fa. Il territorio del napoletano, e in particolare il suo centro storico, è tra i luoghi con più beni culturali in Italia, se non al mondo, che rendono la nostra città unica. Oggi, con l’avanzare dello sfruttamento del turismo per il semplice profitto, questi luoghi sono sempre di più deturpati e dimenticati. All’urbanizzazione selvaggia si aggiunge un decreto che di certo non aiuta la nostra economia, che deve ripartire anche dal settore dell’arte e della cultura. Un decreto fatto da chi, probabilmente, Napoli non l’ha mai amata davvero.

Il sindaco invece insiste e dice che è tutto valido

Ma il sindaco non ci sta e in un comunicato dice che: “Il decreto del presidente della Sezione Quinta del TAR Campania sull’ordinanza sindacale di sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che prevede la possibilità di ampliare o rilasciare nuove occupazioni di suolo con tavolini, sedie, ombrelloni ed altri arredi, non provocherà nessuna interruzione dei procedimenti amministrativi in essere.

Restano valide a tutti gli effetti le richieste pervenute e che perverranno, relative ad occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi conformi all’art. 15 del Regolamento dei Dehors e all’art. 20 del Codice della Strada, ovvero nei tratti prospicienti alle attività, nelle aree pedonali urbane e nelle ZTL. Queste occupazioni, temporanee ed eccezionali, sono già sottratte per norma nazionale al parere della Soprintendenza e alle norme edilizie.

Il provvedimento del TAR riguarda quindi esclusivamente i progetti complessi, che avrebbero consentito le occupazioni di suolo anche in aree non immediatamente prospicienti o in aree di circolazione non pedonali; anche queste occupazioni sono sottratte al parere della Soprintendenza e alle norme edilizie, e l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata solo dopo la verifica volta ad accertarne la compatibilità con le esigenze di sicurezza in materia di circolazione. Sono state già date immediate indicazioni agli uffici per accettare comunque gli eventuali progetti per essere pronti al rilascio del titolo essendo materia di assoluta competenza comunale.

‘’Siamo esterrefatti da una serie di ordinanze e decreti che in questo momento non presentano alcun profilo di tutela alla salute – dichiarano il Sindaco Luigi de Magistris e l’Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive – Rosaria Galiero – ma rappresentano solo dei freni alle attività economiche e sociali ed anzi favoriscono paradossalmente l’eventuale diffusione del contagio.’’

‘’Ricordiamo che il provvedimento in questione si muove nel solco di un intervento nazionale previsto nel Decreto Rilancio – proseguono – fortemente richiesto in sede Anci, e che consente ai Comuni, al fine di sostenere gli operatori economici, il rilascio a ’’burocrazia zero’’ e gratuità maggiori occupazioni di suolo.’’

‘’Forse abbiamo già dimenticato la chiusura forzata del lockdown che hanno subito le attività commerciali – concludono de Magistris e Galiero – della ricaduta in termini di perdita di posti di lavoro, forse si sta sottovalutando il pericolo rappresentato dall’ambizione della criminalità di mettere le mani sulla parte sana dell’economia produttiva della città.

Sono queste le motivazioni contingibili ed urgenti – conclude Rosaria Galiero – che ci hanno spinto ad utilizzare uno strumento forte come l’ordinanza, perché consapevoli che la vera pandemia che stiamo vivendo in questa fase è quella economica e sociale che non ci consente di attendere. Occorre agire subito per far ripartire la città.

Ma Santa Chiara intanto viene liberata dall’orrore dei tavolini

Intanto per iniziativa del presidente della Municipalità II che include il centro Storico, Francesco Chirico, sono stati levati i tavolini dal sagrato di Santa Chiara, dopo anche le pressioni mediatiche che hanno denunciato l’inopportunità di quella licenza: nella foto di Sergio Valentino la situazione attuale, con ancora gli ombrelloni che saranno portati via in queste ore. La sollevazione era stata trasversale, dal Comitato Portosalvo, il primo a denunciarlo, a Rete Set: “Il Covid-19 ha stravolto le vite di tutte e tutti, ma l’ordinanza sindacale del 4 giugno 2020 n. 249, “Misure straordinarie per la sicurezza e per la ripresa delle attività commerciali”, aiuta solo un particolare settore: quello dei commercianti che avevano investito nella corsa all’oro del turismo, aprendo filari di bar e trattorie. Quest’ordinanza è stata pensata per aiutare una parte della città, ma la colpisce tutta perché la priva di un bene comune: il suo spazio, pubblico e gratuito. Infatti, consente di incrementare l’occupazione di suolo pubblico in deroga all’articolo 15 del vigente “Regolamento Dehors”, rendendo possibile, ad esempio, la scena surreale del cortile di Santa Chiara trasformato nell’anticamera del bar. La conseguenza di questo provvedimento è una privatizzazione di beni che sono di tutte e tutti. Occorre, invece, condividere delle regole chiare per l’uso del suolo pubblico perché sia unicamente finalizzato a garantire il lavoro messo a rischio dal periodo di lockdown. Occorrono misure per tutelare anche le attività commerciali rivolte alle esigenze degli abitanti stabili di questa città. Occorre che il Comune istituisca un tavolo interassessorale (non può essere di sola competenza dell’assessorato al commercio un provvedimento che implica l’uso dello spazio pubblico) che coinvolga i comitati di quartiere attivi sui territori maggiormente interessati da questi provvedimenti. Altrimenti questa delibera ha solo valore propagandistico e, come tale, merita per noi di essere ritirata”.

Rete Set, prima della pandemia, aveva già denunciato la crescente privatizzazione del suolo pubblico, dovuta all’apertura di attività commerciali rivolte prevalentemente ai turisti. Se le concessioni di suolo pubblico lasciavano agli abitanti uno spazio residuale – il che in molte zone rendeva difficoltoso anche il semplice passaggio pedonale – oggi con quest’ordinanza viene sottratto anche quello spazio residuo. Ma la tutela delle attività commerciali (di una parte, quella che spesso già prima del Covid-19 invadeva marciapiedi e piazze) non può essere fatta a danno di un bene comune.

Ciro Giso

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il