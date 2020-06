Musica | 23 Giugno 2020

L’affetto di Lucio Dalla per Napoli, è cosa nota. Appassionate le sue interpretazioni di classici come “Anima e core” ed “Era de maggio”, per non dire di “Caruso”, omaggio anche alla grande canzone classica partenopea. Stima contraccambiata da Napoli e dai suoi artisti, in primis Pino Daniele, che con Dalla duettò più volte.

A Lucio Dalla e Pino Daniele rende omaggio l’Orchestra da Camera Fiorentina, con un concerto inedito in programma giovedì 25 giugno (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio, a Firenze.

A rivivere, in chiave sinfonica, sono capisaldi dai rispettivi repertori come “Quando”, “Napule è”, “Caruso”, Piazza Grande”. E ancora, dalla scaletta della serata, impossibile non ricordare “Alleria”, “Se tu fossi qui”, Allora sì”, “Che male c’è”, “A me me piace o blues”, “Tutta ‘nata storia”, “Attenti al lupo”, “L’anno che verrà”, “4 marzo 1943”, “Come è profondo il mare”, “Balla balla ballerino”…

Il ruolo di solista è affidato al pianista di origine messicana Fernando Ramsés Peña Díaz, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali dei brani. Laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Fernando Ramsés Peña Díaz alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Il concerto, in coproduzione con Crossmedia Group, si svolge nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus.

