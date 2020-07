Eventi | 8 Luglio 2020

100 location, 10 Municipalità coinvolte, 500 volontari, 16.000 visite guidate gratuite.

Questi i numeri della prima edizione di Open House Napoli, il festival internazionale dell’architettura e del design che torna il 3 e 4 ottobre nella nostra città, con una nuova edizione ricca di novità e sorprese.

Oltre 150 siti e percorsi nell’architettura, nuovi itinerari nel verde e nella creatività urbana, eventi e performance, urban cycling e la sezione OHN KidS con visite e laboratori dedicati ai più piccoli: Open House Napoli torna per la seconda edizione riaprendo le porte della città per accogliere i visitatori in luoghi di straordinario interesse architettonico, spesso inaccessibili, attraverso visite guidate gratuite.

Dopo l’esperienza della chiusura forzata per il lockdown, questo nuovo appuntamento riproporrà una Napoli “città aperta”, da vivere in maniera condivisa per stimolare una riflessione sulle nuove forme dell’abitare, sugli spazi urbani e sulla centralità dell’architettura nella progettazione di una città policentrica e diffusa.

Dai prossimi giorni sui canali social ufficiali e sul sito openhousenapoli.org le prime anticipazioni sul programma e la call per i Volontari OHN2020, vera anima dell’evento, che guideranno i moderni “esploratori urbani” attraverso l’architettura di una città unica al mondo.

OPEN HOUSE è il festival internazionale dell’architettura e del design fondato nel 1992 a Londra e che si svolge a tutt’oggi in 47 capitali mondiali nei cinque continenti: da New York a Melbourne, da Santiago del Cile a Lagos.

E quest’anno, per il secondo anno, anche a Napoli.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il