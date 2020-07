Cinema | 29 Giugno 2020

Sophia Loren è tra le attrici che potrebbero vincere l’Oscar come migliore attrice protagonista nel 2021. Gold Derby, giornale on line specializzato nel settore, pubblica infatti un articolo dal titolo “2021 Oscar Predictions: Best Actress” (qui il link), diffuso su Twitter dal figlio Edoardo Ponti, che inserisce Sophia nella lista “Leading Contenders”. Con lei anche Amy Adams, Jessie Buckley, Olivia Colman, Viola Davis, Jennifer Hudson, Frances McDormand, Michelle Pfeiffer e Rachel Zegler.

Nel dettaglio, Sophia Loren è stata nominata per il film “La vita davanti a sé” (The Life Ahead), un film diretto da Edoardo Ponti e in cui interpreta Madame Rosa, una sopravvissuta all’Olocausto che si prende cura dei figli delle prostitute in un appartamento a Bari e che ha un legame molto forte con un ragazzo di 12 anni, un immigrato senegalese di nome Momo (interpretato da Ibrahima Gueye).

Il film uscirà prossimamente su Netflix e potrebbe anche essere presentato alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2020).

The Life Ahead è stato prodotto dal Gruppo Palomar-Mediawan con il supporto di Impact Partners Film Service, Artemis Rising Foundation, Foothills Productions, Another Chapter Productions e Scone Investments.

“Non potrei essere più contenta di lavorare con Netflix in un film così speciale”, ha detto la Loren. “Nella mia carriera, ho lavorato con i più grandi studi, ma posso tranquillamente dire che nessuno ha avuto l’ampiezza e la diversità culturale di Netflix, ed è quello che amo di loro. Hanno capito che non costruisci una tv globale se non coltivi talenti locali in tutti i paesi e dai a queste voci uniche l’opportunità di essere ascoltate. Tutti meritano di essere ascoltati, questo è il nostro film The Life Ahead e questo è anche ciò di cui parla Netflix. “

Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato: “Sophia Loren è una delle attrici più ammirate e celebri al mondo. Siamo onorati di darle il benvenuto, Edoardo e il talentuoso team che ha realizzato questo film per la famiglia Netflix. The Life Ahead è una storia bella e coraggiosa che, proprio come Sophia stessa, sarà abbracciata dal pubblico in Italia e in tutto il mondo”.

So thrilled and touched for my mother to be listed as a leading contender for this year’s Oscar race. Fingers crossed everyone!https://t.co/tvEyioyMRp — Edoardo Ponti (@EdoardoPonti) June 24, 2020

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il