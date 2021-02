Ottanta “Club Napoli nel Mondo” a sostegno della squadra: “Con l’Atalanta vi arrivi la spinta del nostro tifo”

Sport | 9 Febbraio 2021

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei Club Napoli nel Mondo in sostegno del Calcio Napoli in vista della prossima partita contro l’Atalanta. Gli Azzurri stanno attraversando un momento di profonda difficoltà che li ha fatti scivolare sino al sesto posto in campionato. Domani sera, in quel di Bergamo, la squadra di Gattuso è attesa dall’importante gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

È nei momenti più duri, più complicati che le famiglie si compattano, si fanno forza insieme per superare le difficoltà.

Noi siamo e saremo sempre dalla parte dei colori azzurri. Già con l’Atalanta, vi arrivi la spinta del nostro tifo, della nostra passione sulla vostra pelle vestita dalla maglia azzurra, nelle vostre orecchie come se ascoltaste i nostri cori, nei vostri cuori pensando a quanto potete rendere felice una città intera, nelle vostre gambe, correndo più veloci degli avversari come se fossimo lì, al vostro fianco.

Uniti tutti insieme ce la possiamo fare.

Giunga alla società, al Mister, ai calciatori e a tutti i tesserati della SSC Napoli il nostro incondizionato incoraggiamento.

Forza ragazzi, forza grande famiglia azzurra, gettiamo il cuore oltre l’ostacolo, Forza Napoli Sempre.

I Club Napoli nel Mondo che hanno sottoscritto il comunicato

Club Napoli Venezia Mestre, Club Napoli Briganti Monaco di Baviera Napoli club golfo dei poeti Club Napoli nel cuore Cosenza Imola D.A.Maradona Novara Partenopea Cava De’ Tirreni Città di Castello Cagliari Sassari Birmingham Sessa Aurunca Orta di Atella Padova Ricomincio da Tre Marigliano Zurigo ZRH Roma Capitale Azzurra Lecco Massa di Faicchio Caraguatatuba Poggiomarino cu tutt”o core Padova Passione e Cultura Marina di Camerota Aeclanum, Mirabella Eclano Pinerolo Il Tranviere Milano SMCV Rionero in Vulture Lussemburgo Nigeria Udine Cesena Lucerna Cercola Partenopea Internet Olanda Sulmona Belluno Castrovillari Monte di Procida Ostia Due Sicilie Ferrara Genova Treviso Castel San Giorgio Brindisi Bergamo Emozioni Azzurre Conegliano Buenos Aires Piedimonte Matese Aprilia Mantova Bellizzi New York Nocera Superiore California Basso Cilento Mercato San severino Parma Partenopea Isola d’Ischia Striano Scalea Rio de Janeiro Castellabate Bergamo Azzurra Civitavecchia Passione Azzurra Albania Pompei Berlino Castelli Romani Sicilia Azzurra Strasburgo Solopaca Brescia Lecce Zurigo Partenopea Civitavecchia Pisa Taiwan

