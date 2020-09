Politica | 22 Settembre 2020

A Lesina, in provincia di Foggia, la Lega perde da sola.

Nella cittadina pugliese, un Comune di 6.000 abitanti, oltre che per le regionali si votava anche per le comunali.

Vi era un solo candidato sindaco, il leghista Primiano Di Mauro.

Sì, avete capito bene: senza alcun avversario. Al punto che il Capitone si era spinto a dire che “un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale“.

Una vittoria fatta: bastava che a recarsi alle urne fosse il 50% + 1 degli elettori.

Ebbene, mentre per referendum e regionali il quorum è stato ampiamente superato, per le comunali c’è stata un’affluenza del 49,1% e il quorum non è stato raggiunto. Così Salvini ha perso anche correndo da solo e il candidato leghista Di Mauro non è stato eletto sindaco.

