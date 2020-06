Senza categoria | 16 Giugno 2020

Un minuto di silenzio per i cari defunti, le loro foto stampate sulle maglie ed appese ai muri dei palazzi. Un’oleografia già nota, che prosegue secondo un copione prestabilito con fuochi d’artificio, musica neomelodica e fumogeni rossi: e anche quest’anno piazza Mercato si trasforma in un campo di calcio.

Non è la prima volta, non sarà l’ultima: piazza Mercato è da anni campo di calcio, come dimostrano le immagini satellitari presenti su google maps. Quest’anno però la sensazione è che gli organizzatori abbiano fatto le cose in grande, c’è persino la diretta su instagram, il calendario on line, un nutrito pubblico ed il saluto dell’ ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro.

Probabilmente è sempre stato così, però il torneo clandestino quest’anno capita subito dopo due fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica (i fumogeni a San Domenico per ricordare un giovane dei centri sociali e le tensioni di piazza Bellini) ed ancora in piena fase d’emergenza per il covid. Così, mentre ancora è vietato giocare a calcetto nei campi veri, mentre in Abruzzo si arrivano a fare ordinanze per il calcio amatoriale con divieti allucinanti quali il non marcare a uomo, il non fare scivolate e l’obbligo di recuperare pallone solo “tramite intercetto” e non con contrasti, in piazza Mercato si gioca allegramente come se nulla fosse, senza nessun controllo e senza nessuna paura per eventuali contagi. A Napoli non si può bere una birra all’aperto dopo le 22:00, ma è possibile organizzare un torneo in piazza proprio su quei basoli che sono stati da poco ricollocati dopo un lungo restauro.

Comune di Napoli, municipalità, forze dell’ordine, nessuno si è accorto di nulla?

