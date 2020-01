Arte | 25 Gennaio 2020

La notte scorsa, a Napoli, ignoti hanno vandalizzato l’installazione ‘Wolves coming’ dell’ artista cinese Liu Rouwang che con i suoi lupi di ferro, inaugurata a dicembre a Piazza del Municipio.

Alcune delle pesanti sculture (del peso di circa trecento chili l’una) sono state spostate o o ruotate, modificando il senso dell’opera: i lupi, un centinaio circa, puntavano tutti al centro della scena ‘assediando’ un cacciatore, ma alcune sculture sono state girate dal lato opposto, messe in fila o avvicinate tra loro. Il muso di uno dei lupi è stato imbrattato con vernice rossa.

La monumentale installazione di Liu Rouwang, che inscena in maniera allegorica la ribellione della natura alle devastazioni dell’uomo, era stata esposta alla Biennale di Venezia nel 2015 e, nello stesso anno, anche nella sede dell’Università di Torino. In entrambi i casi si era trattato solo di poche statue e non dell’intera collezione composta da 100 elementi pensati per “interagire” con l’osservatore che può cavalcarli e fotografarli. L’opera dovrebbe restare in piazza del Municipio fino al 31 marzo 2020.

Gallery e testo: Sergio Valentino















Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il