25 Aprile 2020

“Non è una questione di ragione, ma una questione di cuore”. Così Enrico Lombardi, pizzaiolo, quinta generazione al banco nel locale storico a Via Foria, commenta la riapertura, solo per delivery, di pizzerie, ristoranti, bar e pasticcerie.

Ed è proprio così: una decisione imprenditoriale quella della riapertura esclusivamente per le consegne a domicilio, che non tiene conto del ritorno economico, del guadagno, del rischio, delle perdite. Tiene conto soltanto della voglia forte, fortissima, di ricominciare.

Quella che stanno affrontando in queste ore tutti i protagonisti del mondo del food napoletano è una vera e propria corsa contro il tempo, per alzare quelle serrande chiuse da quasi due mesi e per dare un vero e proprio segnale alla città tutta. Ripartire si può. Nonostante si tratti di una ripartenza parziale, nonostante a regolamentare il settore ci sia una delle delibere più restrittive del Paese, nonostante gli orari ridotti, gli adempimenti burocratici, le normative per la sicurezza completamente nuove per un settore che fa del contatto con i clienti la propria fonte di vita. L’antitesi del distanziamento sociale.

Ma se così deve essere, così sarà. E in queste ore sono tanti gli esercizi commerciali che dichiarano di poter ricominciare lunedì 27 con le sole consegne a domicilio.

Perché Napoli è soprattutto questo: riti di convivialità e di condivisione che vanno difesi, legami tra le sue persone che si rafforzano davanti ad un caffè, ad una pizza da dividere, feste e tradizioni identificate in un dolce che fa cultura. Questa è identità, è appartenenza. E tutto questo va oltre ogni calcolo commerciale.

Scegliere di aprire non è facile: le normative potrebbero cambiare, le condizioni in cui sono chiamati a lavorare gli operatori rendono quasi impossibile il lavoro stesso, ci vorrà un dispendio di energie e di capitale non indifferente. E mentre alcuni hanno deciso di pazientare ancora un po’, almeno in attesa di una delibera nazionale che definisca regole, date e modalità di riapertura con la fine della quarantena, la lista delle attività commerciali che apriranno si allunga di ora in ora.

Non tutti riusciranno ad aprire lunedì stesso, ma comunque garantiscono di riuscire ad alzare le serrande entro la metà della settimana. L’impegno è immenso così come la voglia di farcela.

“Si riapre finalmente, dopo 50 giorni, mai avremmo immaginato potesse accadere una cosa del genere – sostiene con grande emozione Marco Pellone della pizzeria Ciro Pellone alla Loggetta – Siamo pronti e riapriremo perché la pizza è patrimonio di tutti, anche se tutte le limitazioni poste aumentano le difficoltà oltre a gravare ulteriormente sulle finanze già minime. Ma come in ogni caduta ci sapremo rialzare da soli come abbiamo sempre fatto anche perché forse non è una semplice riapertura, ma una vera e propria ricostruzione da zero. Ci aspetteranno mesi difficili, ma ciò che ci fortifica sono i tanti messaggi di stima da parte dei nostri clienti che fortunatamente non ci hanno fatto sentire soli oltre che voler già prenotare. Forse vuol dire che veramente la pizza è mancata davvero a tutti”

Massimo Di Porzio, presidente provinciale FIPE, e titolare del Ristorante Pizzeria Umberto 1916, è stato uno dei fautori della battaglia per la riapertura con il delivery e ci tiene a lanciare un messaggio di unione e di speranza: “A partire da Lunedì molti ripartiranno, altri lo faranno nei giorni successivi per le difficoltà degli adempimenti dell’ordinanza regionale, che ricordo abbiamo chiesto con più comunicazioni di modificare, altri aspetteranno: non esistono buoni e cattivi, ognuno fa la sua scelta liberamente secondo le scelte personali e aziendali. Non alimentiamo assolutamente queste contrapposizioni che non hanno ragione di esistere: siamo tutti nella stessa barca e non dobbiamo farla affondare”

“Non vediamo l’ora di ripartire – ci dichiara Alessandro Condurro de L’antica Pizzeria da Michele e anche lui tra i portatori del messaggio di riapertura lanciato con l’hashtag #iovoglioriaprire -Riapriremo, perché l’antica pizzeria da Michele è percepita da molti come un monumento della città di Napoli e, come tale, non avrebbe mai dovuto chiudere e per una ragione sociale. L’ordinanza del delivery risulta molto restrittiva, anche per gli orari e per alcuni presidi di complessa reperibilità. Per adeguarci alle direttive della regione Campania, dovremo aspettare la ditta che si occupa della santificazione dell’impianto di areazione che non potrà operare prima di lunedì. Per questa ragione il nostro delivery, realizzato da Uber Eats, slitterà di qualche giorno.”

Anche nel mondo delle pasticcerie il fermento è grande. Mario Di Costanzo dell’omonima pasticceria a Piazza Cavour ci scrive carico: “Questa ripartenza non è e non sarà una ripartenza economica per noi, anzi forse ci rimetteremo, ma vogliamo ricominciare. Perché non vogliamo aspettare nessun aiuto, perché possiamo farcela da soli. Dobbiamo credere in noi stessi, e nelle nostre attività che hanno fatto la storia di questa città. E i napoletani lo sanno”

L’impegno di tutti è massimo. Sembra fuori da ogni logica ma del resto cos’è l’essenza del lavoro dei pizzaioli, dei ristoratori, dei pasticcieri, dei baristi? Al di là del prodotto è il rapporto con il pubblico, è “l’affezionata clientela”, è il caffè che il cliente va a prendersi tutte le mattine al bar sotto casa, è la pizza che il sabato sera non deve mai mancare. E se ci chiediamo oggi perché ripartono queste attività, la risposta è perché non ce la fanno più, e non solo economicamente, ma perché hanno voglia, tantissima voglia, di ritrovare i loro rapporti, i loro clienti che sono la loro vita, il loro quotidiano. E sebbene ripartirà tutto in maniera diversa, almeno ripartirà.

Questa è per noi la vera Napoli. La città che fa resistenza portando nelle nostre case pizze, caffè e dolci.

Siamo fieri di voi.

Questa la prima lista delle attività che riapriranno da Lunedì 27 aprile:

A Vicchiarella – Torre del Greco, (NA)

Add’e scugnizzi – Napoli,

Al caminetto Posillipo, (Na)

Alfonsino Delivery – Caserta,

Annarè Pizza & Sfizi- Caserta

Annarè Srl – Napoli,

Antica cantina – Piano Di Sorrento,

Antica Pasticceria Carraturo a Porta Capuana – Napoli,

Antica Pizzeria d’è Figliole – Caserta

Antica Pizzeria d’è Figliole – Napoli

Antica Pizzeria da Michele – Napoli,

Antica Pizzeria Pepe – Caiazzo Caserta

Antica Pizzeria Rosticceria da Zio Rocco, Battipaglia (Sa)

At Home Esclusive Club – Cava de’ Tirreni

AuGusto – il Sarto della Pizza, via Domenico Fontana – Napoli

AuGusto il Sarto della Pizza – Napoli,

Augustus Pasticceria – Napoli,

Bakery & Love 8 Punti Vendita,

Bistrot des amis – Avellino,

Bliss – Castellammare,

Braciami – Caserta

Casa De Rinaldi Ristorante Pizzeria – Napoli,

Casa Infante – Napoli

DeLuxe Pizzeria

Gay Odin – Napoli

Gelateria Bilancione – Napoli,

Gelateria C’era una volta – Benevento,

Gelateria del Gallo Ponticelli (Na)

Gelateria Gastronomia Buonocore – Capri,

Giallo Datterino Villaricca, Napoli

Giappo SushiBar – Napoli,

Gourmet Di Vico

GranMà – Caserta

I Ham Burger – Brusciano – Napoli,

La Contrada – Caserta

La Figlia del Presidente – Caserta

La Figlia del Presidente – Napoli

La Graffa di Casa Infante – Napoli,

La Padella Rosticceria – Napoli,

La taverna a Santa Chiara – Napoli,

Langella a Mergellina – Napoli

Langella Antonio Portici, Na

Langella Antonio San Giovanni a Teduccio (NA),

Laura bistrot a Forcella – Napoli

Leopoldo dal 1940 – Napoli,

Livingston cafe’ Restaurant – Varcaturo,

Maestri pizzaioli – Napoli,

Mammina Pizzeria e cucina genuina – Napoli

Mario Fortunato – Portici,

Martorano Pizza Experience- Caserta

Misterpizza – Casalnuovo (NA),

Nello Pizzeria – Caserta

Nonna Nannina Cava de’ Tirreni (Sa)

O’ Pacchianell Pizzeria – Cicciano

Olio e Basilico Giacomo Garau – Caserta

Pasticceria Di Costanzo – Piazza Cavour – Napoli

Pasticceria Gelateria Mennella – Torre del Greco,

Pasticceria Leopoldo – Napoli,

Pasticceria Napolitano piazza Poderico – Napoli

Pasticceria Poppella – Napoli,

Pellone Pizzeria via Mario Gigante 94 96

Pizzafritta – via p. Colletta 29/32

Pizzeria 10 di Diego Vitagliano – Napoli,

Pizzeria 4A di Guglielmo Vuolo – Napoli

Pizzeria 50 Kalo’ – Napoli,

Pizzeria 53 – Napoli

Pizzeria Add’e scugnizzi a lago patria

Pizzeria al 22 – Napoli,

Pizzeria al Campetto – Salerno,

Pizzeria Ammaccamm – Pozzuoli,

Pizzeria Antica Napoli dei Fratelli Zombino – Casoria (Na),

Pizzeria Aurora – Sorrento,

Pizzeria Birrodromo- Caserta

Pizzeria Capatosta – Recale (CE),

Pizzeria Carmnella di Vincenzo Esposito – Napoli,

Pizzeria Ciro Coccia – Napoli,

Pizzeria Ciro Pellone – Napoli,

Pizzeria Condurro – Napoli, Vomero,

Pizzeria da Gaetano – Ischia,

Pizzeria da Gaetano – Napoli,

Pizzeria Da Luca Brancaccio – Caserta

Pizzeria DeLuxe – S. Maria a vico (Ce),

Pizzeria Di Matteo – Napoli,

Pizzeria Di Napoli Fuorigrotta,

Pizzeria Don Antonio – Napoli,

Pizzeria donn Anna – Pozzuoli (Na),

Pizzeria Donna Carmè – Caserta

Pizzeria Donna Margherita – Napoli

Pizzeria Donna Sophia – Caserta

Pizzeria Donna Sophia – La Familiare – Caserta

Pizzeria Doro Gourmet – Caserta

Pizzeria Elitè Pasqualino Rossi – Alvignano (CE)

Pizzeria ‘Favorite’ da Gianny e Mary – Calvizzano (Na),

Pizzeria Fratelli Grassia – San Giuseppe Vesuviano (Na),

Pizzeria Frattini – Napoli,

Pizzeria Gaetano Genovesi – Napoli,

Pizzeria Gennaro a Secondigliano – Napoli,

Pizzeria Giulia – Napoli,

Pizzeria Guappo Marco Amoriello – Moiano,

Pizzeria Il Diavoletto – Caserta

Pizzeria Il Monfortino – Caserta

Pizzeria Il Solito Posto – Caserta

Pizzeria Il Trancio- Caserta

Pizzeria La Famiglia – Caserta

Pizzeria La Notizia – Napoli,

Pizzeria la Rinascita – San Giovanni a teduccio (NA)

Pizzeria La Rosa – Caserta

Pizzeria Libro’s- Aversa (CE)

Pizzeria Lievitalmente Pino – Caserta

Pizzeria Lombardi a Foria – Napoli,

Pizzeria Lubrano – Pozzuoli,

Pizzeria Luigi Cippitelli – San Giuseppe Vesuviano,

Pizzeria Ma tu vuliv ‘a pizza – Napoli

Pizzeria Magma di Torre del Greco

Pizzeria Marigliano – San Giorgio a Cremano (Na)

Pizzeria Mattozzi a Piazza Carità – Napoli,

Pizzeria Morsi & Rimorsi -Caserta

Pizzeria Ntretella – Napoli

Pizzeria O Capuzziello

Pizzeria ‘O Spigol e Mur di Langella Michele Napoli

Pizzeria Olio & pomodoro Via Cilea – Napoli,

Pizzeria Olio & pomodoro Via Scarlatti – Napoli,

Pizzeria Pharina – Caserta

Pizzeria Pizzaioli Veraci – Napoli

Pizzeria Porzio di Errico Porzio – Soccavo – Vomero – Epomeo Napoli,

Pizzeria Raffaele Zaccariello – Caserta

Pizzeria rosticceria Anacleria San Giorgio a cremano (Na),

Pizzeria Starita a Materdei – Napoli,

Pizzeria Sunrise – Caserta

Pizzeria Supremo di Luca Esposito – Ischia,

Pizzeria T Gusto – Caserta

Pizzeria Tavano, San Potito Sannitico ( CE )

Pizzeria Verace per Passione Capodimonte – Napoli

Pizzeria Vesi Gourmet Vomero– Napoli,

Pronto Pizzeria – Cavalleggeri – Napoli

Ristopizza La collina – Pozzuoli

Ristorante e pizzeria del Pino – Cercola

Ristorante La Collina – Camaldoli, Napoli,

Ristorante Pizzeria Del Pino – Cercola (Na)

Ristorante Umberto Pizzeria – Napoli,

Sunrise Pizza – Caserta,

Sunrise Restaurant – Caserta,

Tiè al Vomero – il Sarto della Pizza, via Scarlatti – Napoli

Tipo1 pizzeria gourmet – Capua,

Zia Esterina Pizza Fritta – Napoli,

