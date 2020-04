Attualità | 20 Aprile 2020

Premesso che in passato abbiamo aspramente criticato De Luca per le chiusure e le limitazioni attuate nei presidi di quartiere come il San Gennaro dei Poveri, vogliamo tuttavia ricordare a Salvini che se al Sud la spesa sanitaria pro capite è fino al 50% più bassa che al Nord le cause – neanche a dirlo – sono da attribuire proprio alla sua Lega che, cancellando con un colpo di spugna la parola “Nord” dai suoi manifesti, oggi fa incetta di voti tra i terroni da cortile.

Nel 2010 si cominciarono a gettare le basi per i decreti della legge 42 sul Federalismo fiscale e immaginare un’Italia divisa in due: un Nord ricco e virtuoso e un Sud indebolito e depauperato della possibilità (infondata, naturalmente) di sperperare denaro pubblico.

La ripartizione dei fondi per la Sanità, secondo la formula Calderoli definitivamente introdotta nel 2011 (dopo anni di sperimentazione) durante il governo Berlusconi, tiene oggi conto della popolazione “pesata per età”: si pensò – in sostanza – di distribuire più soldi nelle regioni dove ci sono più anziani. E nelle Regioni dove si muore prima? Meno soldi, è evidente. Un meccanismo perverso, eh? Le statistiche – guarda caso – ci dicono che le regioni che hanno un numero maggiore di anziani sono proprio quelle settentrionali; nello specifico i cittadini della Campania hanno un’aspettativa di vita inferiore di due anni rispetto alla media nazionale, che si traduce in circa 300 milioni in meno di fondi alla regione per il comparto della sanità. Oltre al danno di avere una minore aspettativa di vita c’è dunque la beffa di ricevere meno soldi per curarsi. Una condizione che – è bene ricordarlo – non sarebbe mai passata senza il silenzio complice e assordante dei rappresentanti politici del Sud.

