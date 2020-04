Poesie in napoletano ai tempi del Covid-19 di Poesie Metropolitane

Poesie Metropolitane è un’Associazione Culturale no profit, nata a Napoli nel 2016. L’idea di diffondere sul territorio poesia inedita e dare spazio ad autori emergenti è di Rosa Mancini e Maria Concetta Dragonetto. Poesie Metropolitane è un movimento poetico e culturale che opera per il sociale e per la cura dell’ambiente, in grado di attivare un processo di contaminazione artistico e urbanistico nei luoghi in cui opera attraverso la parola in versi. Lavora attivamente sui social e nasce e si sviluppa su facebook, dove avviene la cosiddetta “raccolta poetica” o meglio: componimenti poetici inediti, aforismi, haiku di autori, scrittori e appassionati del genere, provenienti da tutta Italia, rigorosamente emergenti.

Le poesie inedite in arrivo, vengono raccolte da Marianna Ciano che ogni mese, programma dodici componimenti che vengono poi pubblicati sui social e postati su stickers artistici, con nome e cognome dell’autore, allo scopo di donare poesia, in una società sempre più vuota di valori e povera d’amore.

La poesia metropolitana, non segue necessariamente regole, metrica, ritmo, nasce per smuovere le coscienze e le emozioni, nasce per liberarsi e liberare il sociale da pesi e migliorare l’ambiente in cui si vive.

Tradizione poetica che segue un linguaggio attuale, quello del digitale.

Oltre alla raccolta poetica, Poesie Metropolitane, organizza costantemente “gare creative”, allo scopo di premiare l’autore e l’artista, nel vero senso del termine: durano in media due mesi e hanno lo scopo di premiare e rendere protagonista l’autore o l’artista.

Nel 2019, Poesie Metropolitane, pubblica la prima silloge poetica “Carnale, gocce poetiche di eros” edita dalla Casa Editrice “Marotta & Cafiero”. Molte sono le attività promosse sul territorio per la tutela dell’ambiente, come: l’isola ecologica poetica, un progetto promosso al fine di “sensibilizzare l’opinione pubblica su una corretta raccolta differenziata”: porta un rifiuto, e lo ricicliamo in poesia.

Tutti i gadget dell’associazione sono realizzati con materiali certificati e recuperabili: le calamite poetiche metropolitane, i segnalibri, i calendari.

Poesie Metropolitane é una realtà che crede nella cooperazione, per questo motivo collabora con altre associazioni e persone per la riqualificazione poetica del degrado e del sociale.

Il 9 giugno scorso, con l’evento “SegninVersi”, attacco d’arte poetico, promosso insieme al Consorzio Antiche Botteghe Tessili e il supporto di sette associazioni e un collettivo artistico “NaCosa” ha dipinto con poesia e pittura, venti saracinesche di attività commerciali di piazza Mercato.