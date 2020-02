Poesie in napoletano dei poeti metropolitani

Poesie Metropolitane | 9 Febbraio 2020

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità a due autori e a due poesie in vernacolo. Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Buona poesia con un componimento di Dino Ramondino

Dino Ramondino

Dino Ramondino, nasce a Napoli, come tanti. Inizia a scrivere da adolescente, come tanti. Non ha mai pubblicato niente, come tanti. Non è stato mai inserito in alcuna antologia, come tanti.

Costretto a lavorare per campare, come tanti, scrive per vivere, come pochi.

Assaje so’ ll’animale…

Assaje so’ ll’animale dint’ ‘o serraglio

Ce sta chi corre annanze e addereto e chi s’ ‘a squaglia

Chi sta’ ‘ncopp’ â ‘mmunnezza e cchi invece arraglia

Chi tene ‘o naso luongo e cchi ‘a coda ‘e paglia

A mme me piace ‘e lle tene’ a mmente

M’assetto a ttavulino cu nu poco ‘e ggente

Amice, ca comm’ e mme nun so’ Ssante

E ffaccio ‘o tifo pe’ chi me mette ‘o vino annante!!!

Dino Ramondino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il