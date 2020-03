Attualità | 30 Marzo 2020

Ha fatto scalpore il video di un assembramento, o , meglio, di un baccanale in salsa flegrea (ispirato evidentemente dalla lunga quarantena) che si è svolto nel pomeriggio del 30 marzo in un quartiere di Pozzuoli a ridosso del lungomare.

Grazie al controllo sociale che i cittadini in quarantena hanno comunque operato, il baccanale, il cui video è diventato virale, è stato interrotto dall’arrivo delle forze dell’ordine, come chiarisce anche il sindaco Vincenzo Figliolia, sul proprio profilo Facebook.

Il mio ringraziamento alla polizia municipale, alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e in particolare ai Carabinieri che in queste ore stanno identificando i personaggi che ieri pomeriggio hanno dato vita ad assembramenti in un rione a ridosso del lungomare di Pozzuoli.

Si sta procedendo con le denunce e le relative sanzioni.

Per pochi balordi, irresponsabili, la nostra città oggi è sui media nazionali. Non è questa la nostra immagine, e lo sappiamo bene.

Grazie soprattutto alla maggioranza della popolazione, corretta alle regole e di cui vado fiero.

Ci sono migliaia di persone in queste ore che stanno rispettando le restrizioni per far rientrare l’emergenza sanitaria e poter tornare prima possibile alla normalità. Ed è inammissibile che ci siano ancora soggetti che credono di essere invulnerabili.

Penso al personale sanitario, ai farmacisti, alle forze dell’ordine, agli operatori ambientali, al personale dei supermercati, ai tanti volontari che stanno contribuendo alla grande rete di solidarietà, a tutti coloro che stanno mettendo a rischio la propria vita compiendo il proprio dovere, con alto senso civico.

Nel rispetto innanzitutto loro e di tutti quelli che stanno osservando le misure di contenimento, con non facili rinunce, è fondamentale essere sentinelle dei territori ed evitare che scene assurde come quelle di ieri si ripetano!

Siamo una comunità unita e insieme dobbiamo remare per farcela!

