Progetti culturali e commemorativi: 1 milione di euro disponibili nel bando della Regione Campania

E’ stato pubblicato sul BURC di ieri della Regione Campania l’Avviso finalizzato all’assegnazione dei contributi per la Promozione Culturale per l’anno 2021, a sostegno di progetti culturalmente autorevoli di carattere divulgativo destinati a favorire la diffusione della cultura, del pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico, soprattutto se legati alle tematiche di interesse generale e di dibattito socio-culturale.

Oltre un milione per progetti di Enti, Associazioni e Fondazioni

L’Avviso, per un importo complessivo di € 1.399.000, prevede contributi annuali ordinari e contributi speciali per i quali possono presentare domanda Enti, Associazioni e Fondazioni iscritti nell’albo regionale di promozione culturale ma anche quelli non iscritti che abbiano tra le finalità statutarie prevalenti la promozione della cultura nel territorio campano. Possono partecipare in qualità di partner qualificati gli Enti locali e gli altri Enti pubblici attivi nel territorio regionale.

Mostre, Festival, Rassegne, Convegni

E’ possibile concedere contributi per i seguenti ambiti: Mostre di pittura, scultura e fotografia; Festival, premi e rassegne letterarie, storiche, filosofiche, scientifiche; Attività di ricerca scientifica e approfondimento del pensiero storico e filosofico; Convegnistica.

Da Caruso a Dante, attenzione agli eventi di commemorazione

Un’attenzione particolare potrà essere data agli eventi di commemorazione degli anniversari di rilievo culturale che ricorrono nel 2021: il centenario dalla morte del celebre tenore Enrico Caruso, il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le attività relative al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 che devono essere svolte in Campania e rivolte alla valorizzazione del territorio campano.

La normativa Covid dovrà essere rispettata

Si precisa che il Piano di promozione culturale della Regione Campania per l’annualità 2021 sostiene interventi culturali che devono essere realizzati nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio da Covid-19, per cui è prioritaria la realizzazione di eventi a distanza, quali mostre virtuali, video conferenze, attività di digitalizzazione.

Le domande devono pervenire, secondo le modalità indicate nell’Avviso, entro e non oltre il 31 maggio 2021.

