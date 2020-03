Attualità | 10 Marzo 2020

L’iniziativa, raccogliere fondi per il Cotugno, è di una studentessa di medicina. 177mila euro il denaro già donato per l’ospedale di Napoli specializzato in malattie infettive.

La piattaforma è la stessa usata da Chiara Ferragni per raccogliere fondi destinati all’ospedale San Raffaele.

Questo è il link al sito per donare: https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR2yAEkbsk39-vpBhFnZYzTpTsllF-nIymkyBLwNOD6I-hSgnrbeS1VxcEA

Questo il testo della petizione:

“Sono Federica De Masi, una studentessa di medicina, sono preoccupata e ho deciso di agire istintivamente.

Mi sono messa su google cercando soluzioni. Ho trovato questa piattaforma affidabile per altre raccolte organizzate.

ok, tutt’a un tratto ho deciso di azzardare e mi è venuto in mente di dare una mano in questo modo. Ho consultato per bene la pagina di Internet e ho scoperto che in dieci minuti ho potuto creare questa campagna e gestirla personalmente, con l’accordo di prendere questi soldi e darli al Cotugno.

SIAMO IN CONTATTO CON L’OSPEDALE DEI COLLI

Ho scelto quest’ospedale perché è il nostro punto di riferimento in quanto sede di malattie infettive di Napoli e credo abbia bisogno di supporto materiale.

Attorno a me si stanno aggregando tutti i miei colleghi universitari e specialisti interessati fortemente nella cosa e stanno dando un aiuto per cercare un contatto per far arrivare questa somma, che mai pensavo di raggiungere in così poco !

Siamo in un periodo di merda, diciamolo. E in fin dei conti a chi può, non costa davvero nulla osare con un piccolo contributo per aiutare gli ospedali nella ricerca, nell’acquisto di altri ventilatori o altro materiale per supportare tutte le persone che cercano di combattere questo virus, chi convivendoci e chi dando una mano a chi ci convive.

Ho 23 anni, e da futuro medico quale (spero) sarò, non potevo permettermi di non fare niente in questa situazione.

Non siamo in Lombardia, nel nord Italia, siamo in Campania, e come racconto dobbiamo fare in modo da sostenerci, perché non abbiamo né i materiali né le attrezzature a sufficienza per contrastare quest’epidemia oggi giorno.

Facciamo qualcosa e rendiamoci utili”.

