Recovery Sud: i live da piazza del Plebiscito con i sindaci del Mezzogiorno

Battaglie | 26 Aprile 2021

Erano una sessantina le fasce tricolori presenti ieri in piazza Plebiscito per la riunione dei sindaci che chiedono più fondi del Recovery al sud. Eppure un po’ per l’insignificanza degli interlocutori (a iniziare dal sindaco di Napoli che ormai non rappresenta altri che se stesso) e un po’ perché probabilmente non era questo il luogo giusto dove manifestare dissenso per chiedere che si fermi l’ennesimo scippo al sud con i fondi del Recovery Fund, oggi sui giornali si parla soprattutto della presenza in piazza di Al Bano. C’è che non si capisce che in certe occasioni non vanno forniti elementi folcloristici, soprattutto per una battaglia che resta ovviamente giusta ma combattuta nel luogo sbagliato e coi mezzi sbagliati.













E così mentre i sindaci del Nord già presentano i loro progetti, qua si manifesta e si chiagne facendosi rappresentare da chi ha portato Napoli sull’orlo del dissesto. Tra monete di Maradona (si, c’è un sindaco che non ha avuto di meglio da dire) e le consuete bandiere delle Due Sicilie (che per noi fanno sempre un effetto un po’ patetico nelle manifestazioni politiche), noi – presenti in piazza – abbiamo almeno cercato di dar voce alle categorie che protestavano, da Movimenti per la Casa a operai.

Tra i presenti anche consiglieri regionali dei 5 stelle e soloni del meridonalismo che non hanno mai prodotto nulla di utile in questi anni e che però ieri si sono presi i microfoni. Ignorati dai più.

Ma si sa, il facimmo ammuina per alcuni è l’unica cosa che conta. Speriamo che la battaglia alzi il tiro includendo i governatori e puntando a Bruxelles.

I live dalla piazza sono a cura di Ciro Giso – Giuseppe Mancini

