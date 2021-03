Recovery Sud: le richieste di oltre 100 sindaci meridionali a Draghi

Battaglie | 2 Marzo 2021

Si chiama Recovery Sud. E’ una rete che ha racconto intorno a se ben a 104 Comuni di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna e Abruzzo per far sentire la propria voce in merito al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e per pesare nella distribuzione dei fondi del Recovery Fund. L’iniziativa, partita dal sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari) Davide Carlucci è destinata ad allargarsi. E a pesare nell’attuale scenario nazionale.

Anche Taranto e Matera sottoscrivono l’appello

L’elenco delle città coinvolte è lungo: si va da Acate (Ragusa) a Villetta Barrea (L’Aquila), da Acquappesa (Cosenza) a Verzino (Crotone), passando per Lampedusa, Caivano, Pisticci, Alberobello, Marcianise e molti comuni molisani. Ma iniziano ad aderire anche i Comuni capoluogo. In primis Taranto e Matera. In Campania, ad esempio, ha aderito Peppe Pugliese del Comune di Monte di Procida.

Le richieste a Mario Draghi

“La richiesta, affidata a una lettera già inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi – spiegano – è una sola: rendeteci protagonisti della gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza perché diventi una reale occasione di crescita per il Mezzogiorno, anche quello più isolato e a rischio di spopolamento”.

“È una rete spontanea, trasversale e senza finalità politiche – spiega il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Carlucci – ma con l’unico obiettivo di trasformare il Recovery in una reale occasione di riscatto di tutto il Mezzogiorno”.

Il testo della lettera al premier

“Caro Presidente Draghi,

siamo oltre 100 sindaci che non vogliono, in alcun modo, veder passare il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani talenti che negli ultimi anni, con un’emorragia lenta ma costante, abbiamo visto andare via.

Abbiamo deciso così di creare una rete che ci consenta di essere partecipi e protagonisti del processo di cambiamento che, secondo quanto lei ha dichiarato, questo piano dovrà provocare.

Non vogliamo arrivare a questo appuntamento impreparati. E se possiamo già dare un contributo nella revisione del Pnrr, fornendo il nostro punto di vista affinché sia quanto più possibile aderente alle necessità dei nostri territori, siamo pronti a darlo”.

I sindaci citano il divario economico

“Numerosi studi – continua la missiva al premier – dicono che continua ad aggravarsi il divario economico fra l’Italia meridionale e il Centro-nord (secondo la Cgia di Mestre il differenziale di reddito procapite è passato dai 14.255 euro del 2007 ai 14.905 euro del 2015).

La crisi del coronavirus, inoltre, ha dato un ulteriore colpo: secondo Banca d’Italia, l’occupazione, nel secondo trimestre 2020 è calata del 4,4% rispetto al 2019, contro dell’1,2 per cento nel Nord.

Ogni giorno nei nostri uffici entrano cittadini impauriti per il futuro dei loro figli. Nonostante tutte le misure adottate per attutire il colpo attraverso ristori, ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, leggiamo negli occhi di commercianti, madri, imprenditori, lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, studenti, lo sconforto e l’incapacità di reagire.

I sindaci chiedono un “cronoprogramma” e un “manuale di istruzioni”

“Ma noi non vogliamo limitarci a chiedere che gli obiettivi del Recovery siano all’altezza della gravità della situazione nei nostri territori. Vogliamo essere messi in condizione di svolgere bene il nostro ruolo di sindaci – si legge ancora – chiedendo di avere in tempi rapidi un cronoprogramma e una sorta di “manuale delle istruzioni” del Pnrr.

Dobbiamo capire cioè cosa saremo chiamati a fare, quali procedure dovremo attivare, ecc., per consentire un utilizzo quanto mai celere dei fondi.

Siamo a disposizione per valutare insieme a lei e al suo governo, se nei documenti di pianificazione siano state considerate adeguatamente tutte le esigenze specifiche dei territori, e in particolare delle aree interne e marginali.

Occorrono impulso per i territori e contenuti

“Soprattutto, vogliamo dare impulso ad associazioni, professionisti, imprese e altri stakeholder dei nostri territori affinché facciano proprio lo spirito del Recovery e lo riempiano di contenuti veri.

Alcune realtà territoriali già si stanno mobilitando (pensiamo alla Fondazione Isola che non c’è che in Puglia, Basilicata e Molise sta portando avanti la campagna “Vogliamo anche al Sud treni più veloci”)”.

Sulle materie che competono a noi, come gli interventi sulla pubblica amministrazione, per la quale il Pnrr pensa a nuovi modelli organizzativi e a un forte impulso verso la digitalizzazione, cercheremo di dare un contributo in base alla nostra esperienza amministrativa”.

“Irrobustire le pubbliche amministrazioni”

“Chiedendo ad esempio di dare concretezza al suo proposito di “irrobustire le pubbliche amministrazioni del Sud” attraverso un piano di assunzioni che consenta a ogni nostro Comune di dotarsi di uno staff di almeno 4-5 giovani collaboratori pronti a lavorare sugli obiettivi del Pnrr, da selezionare a livello nazionale attraverso una procedura rigorosa che riconosca una premialità a coloro che hanno acquisito esperienze significative fuori delle nostre regioni.

Solo così, riportando al Sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse dei nostri territori e scommetendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la nostra Nazione.

Confidando in un Suo attento ascolto, Le porgiamo i più distinti saluti”.

La richiesta di assunzioni di esperti gestori dei fondi

L’idea di base dunque è di di creare un piano di assunzioni di personale esperto nella gestione di fondi e progetti su tutte le Regioni del Sud, proprio per non perdere i finanziamenti. La rete di sindaci condivide la necessità di trasformare il Recovery Fund in un’opportunità di rilancio per i territori del Sud, forse una delle ultime occasioni. Ma anche qui bisogna partire da una condizione di annullamento del divario. Al Sud ci sono meno dipendenti dei Comuni del Nord. E si sa che quei dipendenti nella maggior parte dei casi sono più anziani e meno pratici delle nuove tecnologie. I sindaci spiegano tra l’altro che vorrebbero riportare nei loro Comuni i talenti andati via, prevedendo addirittura un premio per chi tornerà.

Il caso di Monteverde Irpino, paese della mamma di Draghi

In varie interviste il promotore, il sindaco di Acquaviva delle Fonti, cita ad esempio il caso virtuoso di Monteverde Irpino, dove è nata la mamma del premier Draghi. “Con cinque milioni di fondi hanno ristrutturato l’intero borgo che ora è uno dei più accessibili d’Italia per i disabili”.

Elenco aggiornato dei sindaci che hanno aderito a Recovery Sud

L’elenco aggiornato dei sindaci che hanno aderito a Recovery Sud è lungo e si arricchisce di ora in ora.

Acate – Giovanni Di Natale Acquappesa – Francesco Tripicchio Acquaviva delle Fonti – Davide Carlucci Adelfia – Giuseppe Cosola Alberobello – Michele Longo Aprigliano – Alessandro Porco Belvedere Spinello – Rosario Macrì Biccari – Gianfilippo Mignogna Bitetto – Fiorenza Pascazio Bitritto – Giuseppe Giulitto Bitonto – Michele Abbaticchio Caccuri – Marianna Caligiuri Caivano – Enzo Falco Capurso – Michele Laricchia Carfizzi – Mario Amato Cariati – Filomena Greco Casalduni – Pasquale Iacovella Casalciprano – Eliseo Castelli Casale del Manco – Nuccio Martire Casamassima – Giuseppe Nitti Castelbuono – Mario Cicero Castelsilano – Francesco Marano Castiglione Cosentino – Salvatore Magarò Cassano Murge – Maria Pia Di Medio Castellino del Biferno – Enrico Fratangelo Cellamare – Gianluca Vurchio Celle San Vito – Palma Maria Giannini Cirò – Francesco Paletta Conversano – Giuseppe Lovascio Corato – Corrado De Benedittis Diamante – Ernesto Magorno Fossalto – Saverio Nonno Gallipoli – Stefano Minerva Ginosa – Vito Parisi Gioia del Colle – Johnny Mastrangelo Giovinazzo – Tommaso Depalma Gravina in Puglia – Alesio Valente Grumo Appula – Michele Minenna Guardialfiera – Enzo Tozzi Irsina – Massimo Morea Isola Capo Rizzuto – Maria Grazia Vittimberga Lampedusa – Salvatore Martello Lattarico – Antonella Blandi Latronico – Fausto De Maria Lizzano – Antonietta D’Oria Marcianise – Antonello Velardi Martano – Fabio Tarantino Matera – Domenico Bennardi Melissa – Raffaele Falbo Mendicino – Antonio Palermo Mesoraca – Annibale Parise Masullas – Ennio Vacca Modugno – Nicola Bonasia Mola di Bari – Giuseppe Colonna Monopoli – Angelo Annese Montagano – Giuseppe Tullo Monte di Procida – Giuseppe Pugliese Monteleone di Puglia – Giovanni Campese Monte Sant’Angelo – Pierpaolo D’Arienzo Montescaglioso – Vincenzo Zito Noicattaro – Raimondo Innamorato Oratino – Roberto De Socio Ostuni – Guglielmo Cavallo Pallagorio – Umberto Lorecchio Petilia Policastro – Amedeo Nicolazzi Petrella Tifernina – Alessandro Amorosa Pisticci – Viviana Verri Poggiorsini – Ignazio Di Mauro Polignano – Domenico Vitto Pollica – Stefano Pisani Putignano – Luciana Laera Rocca di Neto – Alfonso Dattolo Roccasicura – Fabio Milano Roseto Capo Spulico – Rosanna Mazzia Rutigliano – Giuseppe Valenzano Ruvo di Puglia – Pasquale Chieco Salcito – Giovanni Galli Sammichele di Bari – Lorenzo Netti Sannicandro di Bari – Giuseppe Giannone San Paolo di Civitate – Francesco Marino San Lorenzo Bellizzi – Antonio Cersosimo San Nazzaro – Giovanni Manganiello San Nicola Dell’Alto – Francesco Scarpelli Santa Croce Camerina – Giovanni Barone Santa Domenica Talao – Alfredo Lucchesi Santeramo – Fabrizio Baldassarre Saracena – Renzo Russo Sennariolo – Gianbattista Ledda Spinazzola – Michele Patruno Strongoli – Bruno Sergio Taranto – Rinaldo Melucci Tarsia – Roberto Ameruso Trebisacce – Francesco Mundo Trepuzzi – Giuseppe Taurino Toritto – Pasquale Regina Turi – Tina Resta Tursi – Salvatore Cosma Valenzano – Giampaolo Romanazzi Verzino – Pino Cozza Villetta Barrea – Giusy Colantoni

Hanno aderito anche il vicesindaco di Parete, Emiliano Pagano, il vicesindaco di Morigerati, Cono D’Elia, e la consigliera comunale di Altamura, Anna Lillo.

