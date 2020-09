Politica | 20 Settembre 2020

Il 20 e il 21 settembre si voterà anche per le elezioni regionali in Campania. Sono in tutto sette i candidati alla presidenza della Regione: Vincenzo De Luca, presidente uscente, sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Demecratico, +Campania in Europa, Europa Verde-DemoS, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani e Per le Persone e la Comunità; Sergio Angrisano, sostenuto da Terzo Polo; Stefano Caldoro, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Caldoro Presidente-UdC, Alleanza di Centro e Identità Meridionale-Macroregione Sud; Valeria Ciarambino, sostenuto da Movimento 5 Stelle; Giuseppe Cirillo, sostenuto da Partito delle Buone Maniere; Giuliano Granato, sostenuto da Potere al Popolo; Luca Saltalamacchia, sostenuto da Terra.

I seggi sono aperti oggi, 20 settembre, dalle 7 alle 22 e domani, 21 settembre, dalle 7 alle 15.

In Campania la legge elettorale è quella approvata nel 2009 e poi modificata nell’aprile del 2015. Si tratta di un sistema proporzionale a turno unico. Viene eletto Presidente il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Per garantire una sostanziale governabilità, gli viene attribuito un premio di maggioranza del 60% dei 50 seggi a disposizione che vengono ripartiti su base provinciale. Per poter accedere alla ripartizione dei seggi una lista a livello provinciale deve superare la soglia di sbarramento del 3%, a meno che non faccia parte di una coalizione capace di ottenere almeno il 10%.

Dal 20 luglio è stato attivato l’Ufficio Elettorale Regionale, con sede al 5° piano del palazzo della Giunta regionale della Campania, sito a via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, Struttura di Missione preposta al coordinamento ed alla realizzazione delle attività legate al procedimento elettorale regionale. L’Ufficio è aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali e fornisce, attraverso una struttura di front office, assistenza ed informazioni sulle fasi del procedimento elettorale di competenza della Regione e sui principali aspetti della consultazione elettorale. Per offrire, inoltre, un quadro dettagliato di tutte le informazioni sul procedimento elettorale è on line il sito web elezioni2020.regione.campania.it, dove sarà possibile trovare i candidati, le istruzioni e la modulistica, la normativa di riferimento, le Faq e, a partire dalla chiusura dei seggi, i risultati in tempo reale.

