21 Settembre 2020

A 7 ore dalla chiusura dei seggi va a rilento lo spoglio in Puglia e Campania.

Vincenzo De Luca in Campania però è già vincitore, secondo tutti gli exitpoll e secondo i primi risultati. Attualmente, a 135 sezioni scrutinate su 5.827, è al 65,72. Poco più di 16 per cento per Stefano Caldoro e poco più del 14 per la Ciarambino. 4 partito è Potere al Popolo, con 1,67.

In Puglia invece Emiliano sovrasta Fitto per 1000 preferenze, nonostante gli exit poll parlassero di un testa a testa. Sarà però una lunga notte prima di avere dati definitivi e preferenze di lista.

