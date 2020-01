Politica | 27 Gennaio 2020

“I dati confermano per fortuna una grande vitalità dell’elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine”. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, gongola sui risultati delle regionali in Emilia Romagna che confermano Stefano Bonaccini alla presidenza e parlando fuori al Nazareno oltre ad attaccare Matteo Salvini che – su questo ci sono pochi dubbi – “ha perso le elezioni”, dà a Cesare quel che è di Cesare. Senza sardine chissà se avrebbe vinto: contestabili e criticabili, in Emilia Romagna e in generale ovunque hanno dato una piccola e utile scossa. Va detto. Le note dolenti, al solito, sono al sud.

Il ritorno del bipolarismo

Anche stavolta infatti queste regionali – che si svolgevano anche in Calabria dove ha vinto una donna, Jole Santelli, espressione assoluta di Forza Italia – si confermano a due velocità su più fronti.

Di base queste elezioni hanno sancito il ritorno al vecchio bipolarismo: da una parte il Pd dall’altra – ancora – Berlusconi. Salutiamo solo favorevolemente di una donna che sappiamo competente in materia amministrativa e giuridica, sperando che non si tenga le battute sessiste e che invece combatta per il suo territorio. La speranza, per noi, è sempre l’ultima a morire. Il beneficio del dubbio lo vogliamo conservare…

Soprattutto perché, per quanto favoleggi Salvini, la Lega comunque in Calabria non sfonda più di tanto, considerato anche il dato dell’astensione, che si conferma alta.

Un’elezione, questa di ieri, comunque a doppio binario, a doppia velocità. Per i media nazionali pare che si sia votato solo in Emilia Romagna. La Calabria è stata dimenticata dagli elettori e pure dalla stampa. Non fa notizia.

Salvini il grande sconfitto, comunque

Sotto sotto il vero vincitore di queste elezioni, con le Sardine, è proprio il Cavaliere. Salvini ha perso, ma ha perso davvero, insieme alla campagna sui bambini di Bibbiano. Non ha funzionato la volpinata di farsi votare dai suoi senatori per essere processato sul blocco della nave Gregoretti. Un boomerang anche l’osceno numero mediatico sul citofono che ha messo alla gogna una famiglia tunisina… e naturalmente ha perso l’Emilia, che è rimasta “rossa”, nonostante tutto. E oggi tutti sono più tranquilli.

Le elezioni di giugno e i prossimi appuntamenti a Scampia con le sardine

Ma chi si illude che la battaglia sia finita qui dovrà presto ricredersi. Perché questo è un paese di campagne elettorali eterne. E a giugno si vota in Veneto, Campania, Liguria, Toscana, Puglia e Marche, con il Viminale che a breve andrà a indicare quella che sarà la data delle elezioni. Le sardine già scaldano i motori per lavorare alla rielezione di Vincenzo De Luca (sicuro candidato del Pd) dato che si sono autoconvocate a Scampia.

“Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali”, scrivono sulla loro pagina Facebook.

“Se avessimo voluto fare carriera politica l’avremmo già fatto”, si legge nel post. “E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali. La nostra responsabilità è pari a quella che si è assunta ogni persona che oggi si è infilata il cappotto ed è andata a fare una croce da protagonista”.

Poi annunciano che è giunto il momento di compiere un passo in avanti nel loro percorso di crescita e rilanciano l’evento di Scampia, dove si terrà l’evento nazionale a fine marzo.

″È tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque. Fino ad oggi siamo stati una bella favola. Ora chiudiamo il libro e sporchiamoci le mani. Qualsiasi cosa succeda. Ci vediamo a Scampia”.

Bene. Peccato che le sardine a Napoli non si sentano tanto bene, con il movimento spaccato grazie a “infiltrati” vari. L’altra sera il raduno anti-guerra è stato un mezzo flop, con meno di 300 persone sparse tra piazza del Gesù e San Domenico: qui infatti è noto a chiunque approfondisca un minimo che i soggetti che lo “guidano” (autoproclamatisi capi e capetti tutti quanti) non sono assolutamente nè autonomi dai partiti nè indipendenti dalle istituzioni. A parte l’assoluta capacità di “meridionalizzare”, eccetto qualche isolato tentativo zittito addirittura con un comunicato – che le sardine nazionali hanno disconosciuto. A Napoli insomma c’è scarsissima democrazia interna e le decisioni sono nelle mani di quattro persone, a volte anche tre… insomma il vuoto cosmico. Ci domandiamo: sicuro che Napoli abbia – ancora – bisogno dei soliti noti, mascherati dietro 4 piscitielli che si fanno allegramente strumentalizzare?

A giugno l’ardua sentenza… delle urne.

