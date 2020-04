Attualità | 24 Aprile 2020

Anzitutto qualche chiarimento e qualche frecciata. Sicuramente i chiarimenti a noi, nonostante tante domande (e tante che coincidevano con quelle dei colleghi su temi quali ospedalizzazione di malati non covid, riaperture ambulatori, studi medici e temi quali trasporti e turismo) non sono arrivate. Noi continueremo a inviarle lo stesso, con l’aiuto di chi ci legge.

Sono arrivate invece le precisazioni politiche. Il collegamento settimanale il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella diretta in cui ha fatto il punto sulla Fase 2 ha parlato ben poco delle misure da prendere per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus in questo secondo momento.

De Luca sbotta di nuovo sul “chiacchierificio” nazionale, tornando sulla polemica con la Lombardia dopo le sua parole sul blocco degli ingressi in Campania. “Qualcuno ha aperto il dibattito in maniera sgangherata. La mia solo aritmetica del contagio. Ieri a Milano ci sono stati 1073 contagi, quando qualcuno al Nord dice che dobbiamo convivere col virus, dice qualcosa di condivisibile. Ma puoi farlo se hai ridotto il contagio in maniera marginale. Quando hai 1070 contagi al giorno però devi combattere, altrimenti il calvario non finisce più. Discutiamo di nord e sud su cose serie”, ha chiesto De Luca. Poi il governatore tira fuori l’orgoglio: “mentre c’è gente che guarda al sud solo per dare lezioni, qualcuno invece dovrà imparare che in qualche realtà del sud ci sono eccellenze mondiali come il Cotugno a Napoli, primo ospedale al mondo per efficienza operativa contro il Coronavirus, o il Pascale. tra le migliori realtà al mondo nell’oncologia, o la Regione che realizza un ospedale modulare in tre settimane. Qualche volta le lezioni prendetele dal Sud”.

Le elezioni regionali

De Luca ha poi voluto ribadire, in merito alle elezioni regionali, che la data va accordata “col ministero della Salute” per evitare qualsiasi rischio sanitario. “Se si va a votare a fine luglio noi non avremmo grandissimi problemi. Nelle regioni dove è più vasta l’epidemia non si va al voto, tranne Veneto e Liguria. Io credo che sarebbe ragionevole prendere una decisione assieme al ministero a fine maggio: se il contagio rientra al 90%, credo che l’ultima settimana di luglio sia utile per votare. Se non c’è una situazione di tranquillità sanitaria, a settembre è però impossibile andare a votare: il 20 settembre dovrebbero aprire le scuole, le liste vanno presentate liste e firme, dovremmo fare questo lavoro ad agosto. Realisticamente si dovrebbe votare a ottobre, ma rischiamo di avere la prima ondata di influenza, inoltre tutti gli epidemiologici ci dicono che potremmo avere una nuova ondata di coronavirus. In una situazione del genere non possiamo avere le Regioni in mezzo al guado”.

La previsione per De Luca è quindi “di saltare un turno” col rischio di votare l’anno prossimo. Roba che però a noi in questo momento interessa davvero poco. Come crediamo ai lettori.

Le domande dei lettori

Come sapete avevamo aperto ai lettori di Identità Insorgenti, sui nostri canali social, le domande da rivolgere al governatore, che potete trovare insieme a quelle dei colleghi al link sul sito della regione Campania. Come già la scorsa settimana bisogna ascoltare tutto l’intervento di De Luca per vedere se ha o non ha risposto alle principali questioni che ci avete posto e che abbiamo dovuto condensare in una manciata di domande (ce ne sono arrivate 200 di cui alcune esilaranti tipo: chi era Frisia? O – da Paola Califano – perché non hai fatto agliottere seduta stante la mela lombarda al soggetto che te l’ha offerta…) ovviamente abbiamo fatto una selezione e tenuto fuori quelle non attinenti al tema Fase 2 o quelle politiche o giudicanti. A noi interessava fornire ai lettori qualche possibilità di poter porre domande. Quelle dirette al momento sono escluse e non abbiamo voluto rinunciare a provare a ottenere risposte lo stesso. Ma vi diciamo subito che De Luca non ha risposto quasi a nulla…

Controlli – Come ci si assicurerà che i datori di lavoro (fabbriche, aziende…) garantiscano assolutamente ai lavoratori i dispositivi di sicurezza idonei, sanificazione, distanziamento ecc…?

De Luca non ha risposto in maniera dettagliata, ha detto qualcosa solo di generico parlando delle consegne a domicilio (domanda successiva) delegando di fatto al governo nazionale le decisioni in merito a distanziamenti e controlli.

Delivery – La delibera per il delivery contiene misure più stringenti rispetto alle altre regioni e anche rispetto ad altri comparti come supermercati e panifici ad esempio. Ma soprattutto quale dottore si prenderà la responsabilità di fare un certificato di buona salute senza nemmeno un test in dotazione? Tutto questo a pochi giorni dal 27 aprile. Molti titolari di attivitá come bar, pasticcerie, pub, spesso anche storiche, stanno maturando l’idea di non riaprire viste le condizioni a loro dire insostenibili, cosa si sentirebbe di dire loro?

De Luca su consegne ha domicilio ha risposto: Quando prendiamo queste decisioni diciamo tentando di evitare al massimo affollamenti assembramenti che rendono difficile poi mantenere il distanziamento sociale Quindi si aprono le attività la mattina per le pasticcerie, per le bar, per le librerie, nel pomeriggio si aprono le attività, parliamo sempre di consegne a domicilio, per quanto riguarda le attività alimentari e la consegna di prodotti alimentari, nella serata di rosticceria e pizzerie, sempre con le mascherine, con i guanti, misurando la temperatura di quelli che vanno a portare il cibo, cominciamo così a fare dei passi in avanti. Credo che nella mattinata di domani faremo qualche aggiustamento per quanto riguarda gli orari di consegna degli alimenti a domicilio ma sostanzialmente manterremo lo schema mantenuto nell’ordinanza approvata ieri. Non tutte le richieste fatte sono state accolte per il motivo che vi abbiamo detto: cerchiamo di mantenere ancora un po’ di prudenza. voglio dire d’altra parte che manca una settimana al primo maggio, al due maggio, quando ci saranno le decisioni del governo nazionale e quando vedremo quali saranno le disposizioni della taskforce nominata dal governo per la fase di prima ripresa dell’attività economica e dunque per una settimana possiamo avere un po’ di pazienza. lo dico a chi vorrebbe qualcosa di più. stiamo cercando di venire incontro alle esigenze di tutti mantenendo la linea della campania che è una linea che è stata un modello nazionale.

Fondi – C ome intende pressare il governo centrale sui futuri fondi per la ripartenza economica che da quanto appreso verranno dirottati al solito per il 90% al nord e le briciole al sud, poi cosa farà per evitare che il fondo di perequazione del 34% che sulla carta destina soldi al Sud e che dal 2000ad oggi è stato anch’esso sottratto per effettuare investimenti sempre al centro nord?

De Luca non ha risposto. Sui fondi ha solo detto che “c’è chi ritiene si possa contrattare linea di credito importante con l’UE e chi ritiene che l’Italia debba avere in regalo un qualche centinaio di miliardi. Qualcuno ritiene che il nostro paese possa chiedere soldi a fondo perduto. Stiamo perdendo tempo: soldi non ne regalerà nessuno. Quello che può ottenere l’Italia è una linea di credito ampia, importante, diluita nell’arco di 10-15 anni e possibilmente a tasso zero. Questa mi pare l’unica cosa che possiamo strappare. In Italia è decisiva la realtà demenziale della palude burocratica che si mangia il paese e nessuno è in grado di mettere mano a questo che è il vero nodo dello sviluppo del nostro paese. Sono decenni che ce lo trasciniamo senza risultati. Se l’UE ci desse domani 500 miliardi di euro, in Italia non saremo in grado di spenderli. La situazione drammatica del nostro paese è questa”.

Ospedali – Come e quando ripartirà la riorganizzazione degli ospedali e degli studi medici e delle asl, delle degenze per tutte le patologie che non sono covid ma che affliggono le persone? Quando riapriranno anche le visite ambulatoriali visto che c’è gente che ha altre patologie che devono essere controllate. Inoltre alla luce dell’emergenza del corona virus, visto il lavoro fatto per recuperare posti in terapia intensiva e visto il passato della sanità campana,quale futuro prevede per questo settore della regione?ca/piano-economico-sociale-campania. De Luca sul tema sanità ha risposto così: “Bisogna riaprire l’attività ordinarie negli ospedali, avendo realizzato in ogni provincia ospedali dedicati al Covid. Grazie a Dio c’è minore pressione, abbiamo posti liberi e siamo tranquilli anche per l’autunno. Da fine mese ripartirà l’attività ordinaria. Abbiamo capito tutti che gli ospedali sicuri sono qui, ci possiamo risparmiare i viaggi della speranza che facciamo verso le strutture del Nord. Vogliamo sviluppare una campagna di tamponi per affrontare definitivamente i focolai. Faremo un lavoro mirato su strutture di anziani, pubbliche e private. La morte di centinaia di anziani è stata un delitto, un’ignominia. Faremo accertamento a tappeto, già da lunedì. Poi tamponi ai familiari dei pazienti in isolamento domiciliare. Infine lavoro su personale medico e infermieristico. E sulle mascherine: abbiamo deciso di distribuire un kit di due mascherine a ogni famiglia. A volte sembra che più fai più le cose che fai sembrano dovute. Qua non è dovuto niente, ci sono regioni che queste cose le sognano. Già da ieri stiamo distribuendo. In qualche quartiere qualcuno voleva 4 o 5 kit per se: le mascherine arrivano a domicilio. Da oggi comincia la distribuzione nelle altre municipalità di Napoli e a Salerno. Dal 27 al 30 Poste completa la consegna delle mascherine nei comuni sopra i 10mila abitanti. Poi invieremo nelle zone rosse e sulle isole. Sforzo finanziario e organizzativo immenso. Poi altre mascherine le immetteremo in vendita a prezzo di costo. E infine, credo da maggio, l’uso della mascherine diventerà obbligatorio. Ridurremo attività ambulatoriali negli ospedali. Nei territori ci sarà la rete territoriale. Daremo un contributo straordinario a personale medico e infermieristico che è stato in prima linea. I dati di ieri: 44 positivi, che portano il totale a 4282. Ieri abbiamo fatto oltre tremila tamponi. Una percentuale molto confortante. Siamo arrivati a oltre 60mila tamponi. Dobbiamo arrivare al risultato, non manca chi ha tempo da perdere. Abbiamo avuto problemi a Pozzuoli, a Ischia e in altri comuni, ma li abbiamo gestiti benissimo. Dal 12 aprile i numeri che abbiamo avuto, quotidianamente: 66, 99, 38, 80, 64, 37, 41, 45, 61, 50, 44. La valutazione che fanno i medici – epidemiologici è che il quadro è rassicurante. Tutto sommato la situazione si è stabilizzata, credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità. Non una ripresa piena ma primi passi in avanti. Ma il rigore nei comportamenti dovremmo mantenerlo. Sarà obbligatoria la mascherina. Non torneremo a come eravamo 3 mesi fa. “Non possiamo riprendere movida” , mi ha scritto qualcuno. Ma sei scemo? Noi riprendiamo in un contesto di prudenza, di tutela Protocollo domiciliare – Quando ha intenzione di far partire il protocollo per la terapia covid domiciliare a casa da attuare nei primi giorni, senza aspettare il peggioramento della situazione e quindi il ricovero del paziente nella terapia intensiva. Già molte regioni lo stanno attuando, nel Lazio pare che già 800 medici di base abbiano aderito collaborando con lo Spallanzani…

De Luca non ha risposto nello specifico. Ma sui test futuri sierologici. Il governatore ha spiegato solo che i test sierologici saranno effettuati anche in Campania. “Il ministero della Salute ha bandito una gara per fare 150mila test sierologici. La Campania sarà compresa, l’ho chiesto espressamente ad Arcuri. Entro il 29 aprire l’Istituto superiore di Sanità farà la validazione dei test”. Solo dopo quella data, insomma, saranno attivati i testi sierologici. Si attendono gli esisti della gara nazionale.

Trasporti – Per quanto di sua competenza, quanto pensa che il servizio di trasporto pubblico della Campania sia pronto ad organizzare e gestire il distanziamento che sicuramente sarà imposto con la fase 2 e come? Cosa intende fare per i trasporti vista la carenza e l’eventuale sovraffollamento che potrebbe essere fonte di contagio?

De Luca non ha risposto.

Turismo – Come è possibile che tra le attività per le quali è disposto il bonus di 2000€ non compaiano quelle coinvolte nel turismo? Avendo in programma una fase due che esclude i viaggi di piacere anche a livello nazionale in Campania, come verremo tutelati? C’è la possibilità in tempo utile di evitare il tracollo del turismo ad esempio in costiera e sulle isole. Ha immaginato direttive specifiche per queste realtà?

De Luca non ha risposto.



Alla fine De Luca ha poi fatto alcune precisazioni sulle misure economiche:

“Ricordo che per noi fase due significa anche altro. Siamo l’unica Regione che ha piano di aiuti di quasi un miliardo di euro. E’ stato pubblicato il bando per i contributi alloggiativi fino al 12 maggio. I Comuni dovranno segnalare le situazioni di bisogno. Lavoriamo per il contributo di 2000 euro. Ci sono richieste da 90mila imprese. Inoltre sono arrivate 50mila richieste per contributo di mille euro per lavoratori autonomi. Noi dobbiamo mandare elenco dei richiedenti a Bruxelles. Ieri notte abbiamo mandato elenco delle imprese a Bruxelles. Ma abbiamo scoperto che in Italia c’è una norma del 2017 che prevede che prima di erogare contributi bisogna dare al Ministero dello Sviluppo l’elenco. Ma dovremmo perdere 15 minuti per ogni pratica. Tra martedì e mercoledì speriamo di avere l’ok dall’Unione Europea e poi procediamo all’erogazione. Da inizio maggio mille euro ai professionisti”.

Infine ha ringraziato i cittadini campani: “Voglio ringraziare di cuore i campani. Avete offerto prova straordinaria di rigore, non era facile. Abbiamo preso decisioni importanti, difficili. Finché non avremo vaccino bisognerà avere massimo della prudenza. Se sarà così usciremo fuori in maniera forte e definitiva. Sono convinto che l’Italia si riprenderà. EuroNews descrive la nostra regione come modello. I riconoscimenti arrivano più dall’estero che dall’Italia. Grazie a tutti”.

