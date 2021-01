Riapertura scuole a Napoli, cronaca di una giornata complicata

Il pronunciamento del TAR Campania contro De Luca è arrivato ieri 20 gennaio prima nelle chat dei genitori e solo dopo sui media. Sono passate da poco le 14 e già l’intero decreto è stato “inoltrato molte volte” su whatsapp. Poco dopo la notizia sarebbe rimbalzata sui giornali on line e su facebook.

Parte il tam tam: la Campania torna in Italia, si torna a scuola.

Verso le 15e30 esce il comunicato ufficiale della regione Campania, pubblicato anche sul profilo facebook di Vincenzo De Luca: attività in presenza per quarta e quinta primaria, confermate le decisioni per secondarie di primo e secondo grado.

Non è proprio così, il giudice è stato chiarissimo anche sulle medie: il 25 si torna a scuola, De Luca non potrà fare – per il momento – ulteriori ordinanze che valgano dal 24 in poi per quanto riguarda le medie. Per le quarte e le quinte il decreto è invece “autoesecutivo”. Vale subito.

A breve uscirà ordinanza della regione, annuncia il comunicato. Passano le ore, nulla accade. Della nuova ordinanza non c’è traccia.

Ogni dirigente scolastico decide in autonomia in base alle esigenze e problematiche della propria scuola

La patata bollente passa nelle mani dei dirigenti scolastici. Mentre le chat dei genitori si scaldano, mentre sotto i profili social del presidente di regione si alternano i commenti di chi gioisce della notizia e quelli di chi è invece scontento, mentre si passa da scuole chiuse a scuole aperte, nelle presidenze si devono prendere decisioni rapide e complesse.

Riaprire immediatamente non è così facile ed immediato come ipotizzato dal giudice. Una cosa è fare entrare il 60% degli alunni, altro è passare al 100% dal pomeriggio alla mattina. Ogni scuola ha fatto determinate scelte per ottimizzare spazi e personale in questo periodo di decisioni compulsive che cambiano ogni settimana.

In base alla propria struttura c’è chi è già pronto e chi no. Il risultato è che i dirigenti scolastici vanno, inevitabilmente, in ordine sparso per gestire l’ennesima emergenza legata a decisioni che hanno valenza istantanea o quasi, che siano del governo, della regione, del TAR.

Riapertura scuole: c’è chi è rientrato oggi, chi rientra lunedì e chi non sa ancora nulla

C’è chi stamattina ha riaperto i propri cancelli a tutti gli alunni della primaria, come accaduto ad esempio per l’IC Foscolo Oberdan nel centro antico, alla Giacomo Leopardi a Fuorigrotta ed in tante altre realtà. C’è chi per motivi organizzativi riaprirà i cancelli ai più grandicelli lunedì 25 gennaio, come nel caso della D’Aosta Scura ai quartieri spagnoli.

In alcuni casi sono state dovute prendere decisioni intermedie: per quanto riuarda il plesso principale della Vanvitelli al Vomero, ad esempio, solo per questi due giorni quarte e quinte andranno di pomeriggio. C’è chi alternerà in questi due giorni presenze e dad, come alla De Amicis a Chiaia, con quarte e quinte in classe ed alcune altre classi in dad.

C’è persino chi, non essendo forse in grado di dare una risposta sulle tempistiche, non ha comunicato alcunché a genitori ed alunni.

Da lunedì 25 gennaio tutti gli alunni di elementari e medie saranno invece in presenza, secondo le modalità che ciascuna scuola indicherà ai genitori.

